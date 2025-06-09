Сколько стоит арендовать жилье в Украине: цены, спрос и предложение — Finance.ua

Сколько стоит арендовать жилье в Украине: цены, спрос и предложение Сегодня 13:02 — Недвижимость

Сколько стоит арендовать жилье в Украине: цены, спрос и предложение

Из-за рисков, связанных с отсутствием безопасности в стране, и ограниченных финансовых возможностей украинцы все чаще выбирают вариант аренды недвижимости, а не ее приобретение. Так что спрос на съемное жилье продолжает расти. Аналитики Dim. Ria рассказали, как меняется ситуация на рынке аренды в Украине.

Предложение и спрос

В мае рынок аренды был нестабильным. Чаще всего объявления о сдаче жилья в аренду появлялись в Черновицкой (+35%) и Закарпатской (+29%) областях. В Кировоградской количество предложений уменьшилось на 40%. В Киеве падение составило 22% по сравнению с апрелем.

В то же время, чаще всего украинцы интересовались арендой в Ивано-Франковской (+39%), Тернопольской (+29%) и Черновицкой (+23%) областях.

Цены

Киев традиционно остается самым дорогим городом для аренды: средняя стоимость аренды однокомнатного жилья в столице в мае составила 18 177 грн, что на 4% больше по сравнению с апрелем.

Также к самым дорогим регионам относятся:

Днепропетровская обл. — 14 311 грн;

Закарпатская — 14 211 грн;

Львовская — 13 907 грн;

Волынская — 13 839 грн;

Киевская — 12 991 грн.

Самые низкие средние цены на аренду однушек в:

Херсонской обл. — 2 500 грн;

Харьковской — 4 904 грн;

Николаевской — 6 018 грн;

Запорожской — 6 051 грн.

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Если брать во внимание жилье с двумя комнатами, то самый высокий средний показатель здесь у Киева (20 717 грн) и Волынской области (17 690 грн). Меньше всего арендодатели просят в Харьковской области — 6 891 грн.

Похожая ситуация и с трешками: дороже всего — в Киеве (24 929 грн) и Закарпатской области (20 182 грн), дешевле всего — в Херсонской (4 500 грн).

Аренда в Киеве по районам

Печерский район столицы продолжает удерживать звание самого дорогого: за однокомнатное жилье здесь придется отдать в среднем 26 286 грн, а за трехкомнатное — 30 469 грн.

Самый дешевый вариант аренды в Киеве — в Деснянском районе, где за однокомнатную квартиру можно платить в среднем 11 тыс. грн.

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