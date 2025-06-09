Сколько стоит арендовать жилье в Украине: цены, спрос и предложение — Finance.ua

Сколько стоит арендовать жилье в Украине: цены, спрос и предложение
Из-за рисков, связанных с отсутствием безопасности в стране, и ограниченных финансовых возможностей украинцы все чаще выбирают вариант аренды недвижимости, а не ее приобретение. Так что спрос на съемное жилье продолжает расти. Аналитики Dim. Ria рассказали, как меняется ситуация на рынке аренды в Украине.
Предложение и спрос
В мае рынок аренды был нестабильным. Чаще всего объявления о сдаче жилья в аренду появлялись в Черновицкой (+35%) и Закарпатской (+29%) областях. В Кировоградской количество предложений уменьшилось на 40%. В Киеве падение составило 22% по сравнению с апрелем.
В то же время, чаще всего украинцы интересовались арендой в Ивано-Франковской (+39%), Тернопольской (+29%) и Черновицкой (+23%) областях.
Цены
Киев традиционно остается самым дорогим городом для аренды: средняя стоимость аренды однокомнатного жилья в столице в мае составила 18 177 грн, что на 4% больше по сравнению с апрелем.
Также к самым дорогим регионам относятся:
- Днепропетровская обл. — 14 311 грн;
- Закарпатская — 14 211 грн;
- Львовская — 13 907 грн;
- Волынская — 13 839 грн;
- Киевская — 12 991 грн.
Самые низкие средние цены на аренду однушек в:
- Херсонской обл. — 2 500 грн;
- Харьковской — 4 904 грн;
- Николаевской — 6 018 грн;
- Запорожской — 6 051 грн.
Если брать во внимание жилье с двумя комнатами, то самый высокий средний показатель здесь у Киева (20 717 грн) и Волынской области (17 690 грн). Меньше всего арендодатели просят в Харьковской области — 6 891 грн.
Похожая ситуация и с трешками: дороже всего — в Киеве (24 929 грн) и Закарпатской области (20 182 грн), дешевле всего — в Херсонской (4 500 грн).
Аренда в Киеве по районам
Печерский район столицы продолжает удерживать звание самого дорогого: за однокомнатное жилье здесь придется отдать в среднем 26 286 грн, а за трехкомнатное — 30 469 грн.
Самый дешевый вариант аренды в Киеве — в Деснянском районе, где за однокомнатную квартиру можно платить в среднем 11 тыс. грн.
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