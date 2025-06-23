Недвижимость в столице: на продажу выставлено на 25% меньше нового жилья, чем в начале войны — Finance.ua

Недвижимость в столице: на продажу выставлено на 25% меньше нового жилья, чем в начале войны Сегодня 08:24 — Недвижимость

Недвижимость в столице: на продажу выставлено на 25% меньше нового жилья, чем в начале войны

Первичный рынок недвижимости Киева после нескольких лет стагнации начал проявлять признаки стабилизации.

По состоянию на середину 2025 года в продаже остается 143 жилых комплекса, что на 25% меньше, чем в начале войны, сообщает в аналитике инвестиционно-девелоперской компании City One Development.

Читайте также Договор пожертвования: чем отличается от договора дарения

По данным исследования, рынок демонстрирует баланс, аккуратный девелоперский оптимизм и постепенное восстановление инвестиционного доверия. С одной стороны, часть новостроек переходит на вторичный рынок. С другой — появляются новые проекты.

В первой половине 2025 года в Киеве стартовали продажи в нескольких новых ЖК. Застройщики отмечают два ключевых параметра в своих новых проектах:

Автономность жилых комплексов — все больше новостроек оснащены резервным питанием (генераторы, инверторы, солнечные панели).

Безопасность и укрытие — 75% новостроек предусматривают укрытие: подземные паркинги, подвалы, специализированные бомбоубежища.

Читайте также В каких областях больше всего выросли цены на аренду жилья: данные Госстата

В июне средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева на середину 2025 года составляет $1924 или 80,1 тысячи гривен за кв. метр — это на 1,2% ниже, чем в начале года.

Изменение цены остается в пределах статистической погрешности (+/- $50−80 от $2000/кв. м), что наблюдается еще с начала полномасштабного вторжения.

Характерной особенностью ценовой политики новых ЖК стала обратная зависимость между ценой и этажностью: чем ниже этаж, тем дороже жилье.

Стоимость жилья за последние полгода меняется минимально во всех сегментах:

эконом и комфорт-класс: +0,5 — +1%,

премиум-класс: +2%,

бизнес-класс: — 0,4%

Несмотря на стабилизацию цен, по мнению аналитиков, рынок первичной недвижимости Киева показывает тенденцию к постепенному росту цен.

Читайте также Сколько стоят квартиры в пригороде Киева и где дешевле всего

По мнению аналитика City One Development Елены Шириной, тенденция постепенного роста цен обусловлена ​​несколькими факторами. Прежде всего, это рост себестоимости строительства, вызванный удорожанием материалов, электроэнергии, логистики, труда.

«Недвижимость остается надежным активом, особенно в периоды нестабильности, стимулирующей инвестиционный интерес. Традиционный рост цен на этапах строительства также играет роль — чем ближе к сдаче объекта, тем дороже квартиры. Инфляционный фактор поддерживает тенденцию к укреплению стоимости жилья», — объясняет эксперт.

«Застройщики таких ЖК вынуждены демпинговать, что статистически снижает среднюю цену по рынку. Это особенно важно, поскольку покупатели ориентируются на средние показатели, а не только на рост отдельных сегментов. Кроме того, замещение объектов на рынке тоже играет немаловажную роль», — отмечает Ширина.

По ее словам, последние квартиры в готовых проектах продаются по максимальным ценам, некоторые ЖК завершили продажи и перешли во вторичный сегмент, в то время как на первичку заходят новые проекты с низкими стартовыми ценами. Такое математическое равновесие между «дешевым стартом» и «дорогим финишем» сдерживает стремительный рост среднего показателя стоимости квадратного метра.

«Средняя цена остается стабильной из-за баланса между ростом стоимости ликвидных объектов и наличием факторов, удерживающих общий уровень рынка. Это создает замедленный, но предсказуемый рост стоимости жилья», — пояснила аналитик.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.