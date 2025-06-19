Сколько стоят квартиры в пригороде Киева и где дешевле всего — Finance.ua

Сколько стоят квартиры в пригороде Киева и где дешевле всего Сегодня 09:07 — Недвижимость

Сколько стоят квартиры в пригороде Киева и где дешевле всего

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет 65 тысяч долларов, а кое-где в пригороде такое же жилье можно купить почти в три раза ниже.

Об этом свидетельствуют данные ЛУН

Где дешевле всего

Самые низкие цены на вторичном рынке в городах-спутниках Киева — в Гостомеле. В среднем там однокомнатные квартиры стоят 26 тысяч долларов, двухкомнатные — 45 200 долларов, трехкомнатные — 64 500 долларов.

Несколько дороже жилье в Буче. Там однокомнатные квартиры продают за 34 500 долларов, двухкомнатные — 52 300 долларов, трехкомнатные — 79 тысяч долларов.

Ирпень также входит в тройку городов под Киевом с самой дешевой недвижимостью. Однокомнатные квартиры здесь стоят 37 тысяч долларов, двухкомнатные — 56 тысяч долларов, трехкомнатные — 66 800 долларов.

В Вишневом, Броварах и Вышгороде почти одинаковые цены на недвижимость.

Однокомнатные квартиры стоят 43 тысячи, 44 500 и 45 тысяч долларов соответственно.

Двухкомнатные квартиры в Вишневом и Броварах продают за 63 и 64 тысячи долларов, а вот в Вышгороде — за 55 300 долларов.

Цены на трехкомнатные квартиры в этих городках составляют 72−74 тысячи долларов.

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Дороже всего в пригороде Киева жилье в Софиевской и Петропавловской Борщаговках. Однокомнатные квартиры продают за 48 тысяч и 52 тысячи долларов соответственно. Цены здесь выше, чем в столичном Деснянском районе.

Двухкомнатные квартиры стоят 74 400 и 76 тысяч долларов, трехкомнатные — 100 и 98 900 долларов соответственно.

Отметим, вопрос «как накопить на квартиру?» остается особенно актуальным из-за роста стоимости жилья и нестабильного уровня заработных плат во многих регионах Украины. Что влияет на время накопления для покупки своего жилья, сколько нужно для этого работать и как это ускорить — проанализировали в статье по ссылке.

Справка Finance.ua:

по данным Dim. Ria, несмотря на войну и общую экономическую нестабильность, интерес украинцев к покупке жилья не снижается. На рынке недвижимости наблюдается стабильный рост цен как на первичке, так и на вторичке. Спрос остается достаточно активным, особенно в крупных городах и более безопасных регионах. Подробнее о ценах на жилье в новостройках и на вторичке читайте здесь;

интересно, что украинцы изменили модель покупки недвижимости. Теперь средний срок принятия решения о покупке квартиры вырос до 67 дней — против 21 дня в 2021 году.

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