Договор пожертвования: чем отличается от договора дарения — Finance.ua

Договор пожертвования: чем отличается от договора дарения Сегодня 13:06 — Недвижимость

Договор пожертвования: чем отличается от договора дарения

Министерство юстиции Украины напомнило чем отличается от договора дарения и заключить договор пожертвования.

Пожертвование — это доброе и благородное дело. Но даже благие намерения требуют юридической четкости.

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В соответствии со статьей 729 Гражданского кодекса Украины пожертвованием является дарение недвижимых и движимых вещей, в частности денег и ценных бумаг, лицам, установленным частью первой статьи 720 настоящего Кодекса, для достижения ими определенной, заранее оговоренной цели.

Сторонами в договоре могут быть:

физические лица;

юридические лица;

государство Украина Автономная Республика Крым, территориальная община.

Договор пожертвования, как и договор дарения, может заключить представитель жертвователя, действующий на основании соответствующего нотариально удостоверенного поручения.

Отмечается, что родители (усыновители) опекуны не имеют права пожертвовать имущество детей, подопечных.

Согласно статье 729 ГК к договору о пожертвовании применяются положения о договоре дарения, если иное не установлено законом.

Различия между пожертвованием и дарением

в отличие от дарения, пожертвование имеет конкретное предназначение. Вместе с принятием пожертвования на личность возлагается обязанность использовать его исключительно для достижения определенной, заранее оговоренной цели. Жертвователь может контролировать, используется ли пожертвование по целевому назначению.

Договор пожертвования является реальным, то есть заключенным с момента принятия пожертвования. Договор дарения может быть как реальным, то есть заключенным с момента передачи имущества, так и консенсуальным, то есть с момента достижения согласия, даже если подарок передается в будущем.

Права жертвователя

Жертвователь имеет право осуществлять контроль за использованием пожертвования в соответствии с целями, установленными договором о пожертвовании.

Если использование пожертвования по назначению оказалось невозможным, использование по другому назначению возможно только с согласия пожертвователя, а в случае его смерти или ликвидации юридического лица — по решению суда.

Жертвователь или его правопреемники вправе потребовать расторжения договора о пожертвовании, если пожертвование используется не по назначению.

Благотворительное пожертвование

Так, статьей 6 Закона определено, что благотворительное пожертвование — это безвозмездная передача благотворителем средств, иного имущества, имущественных прав в собственность бенефициаров для достижения определенных, заранее оговоренных целей благотворительной деятельности, согласно этому Закону.

Бенефициар — приобретатель благотворительной помощи (физическое лицо, неприбыльная организация или территориальная община), получающий помощь от одного или нескольких благотворителей для достижения целей, определенных настоящим Законом.

Благотворитель — дееспособное физическое лицо или юридическое лицо частного права (в том числе благотворительная организация), которое добровольно осуществляет один или несколько видов благотворительной деятельности (статья 1 Закона).

Благотворитель или уполномоченные им лица имеют право осуществлять контроль за целевым использованием благотворительного пожертвования, в том числе в пользу третьих лиц.

Благотворители или их правопреемники имеют право в установленном настоящим Законом порядке изменить бенефициаров благотворительного пожертвования в случае нарушения целей, сроков и порядка использования такого пожертвования или его части.

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