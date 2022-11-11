Как оформить микрокредит — советы Минюста (инфографика) Сегодня 20:00 — Кредит&Депозит

В случае потребности в средствах можно быстро оформить микрокредит, но нужно быть внимательным и учитывать все преимущества и недостатки такого вида кредита.

Об этом сообщает Минюст.

Поскольку такие кредиты выдаются быстро и легко, они дороже.

Преимущества микрокредита:

️Требуется минимальный пакет документов.

Скорость оформления. Кредит можно оформить онлайн. Кредитный договор подписывается одноразовым паролем, который, согласно Закону Украины «Об электронных доверительных услугах», имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись или квалифицированная электронная подпись. Для этого нужно ввести в специальное поле заявки одноразовый идентификатор (код из SMS/Viber). После чего деньги поступают на карту.

Риски и недостатки микрозайма:

Фактическая стоимость микрозайма может отличаться от ожидаемой. На сайте финансовых учреждений должна быть указана общая стоимость кредита со всеми комиссиями и платежами, реальная годовая процентная ставка, сроки и суммы, условия досрочного возврата, штрафные санкции в случае нарушения условий кредитования и т.д. Также в рекламе потребительского кредита должна указываться реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма и срок кредита.

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Однако есть случаи, когда стоимость кредита может отличаться от ожидаемой или рекламируемой, так как финансовое учреждение указывает в своих информационных материалах только привлекательную для потребителя процентную ставку, например, 1-2% за день пользования кредитом.

Это прямое нарушение, которое может ввести в заблуждение относительно фактической общей стоимости такого кредита. Пожалуйста, сообщайте о подобных нарушениях в Национальный банк Украины.

Непонятные условия кредитования. Прежде чем оформлять кредит, выясните его основные условия. Вебсайты финансовых учреждений содержат четкий перечень минимально необходимой информации: полное название и контактную информацию финансового учреждения, сведения о лицензии на услугу предоставления кредитов, существенные характеристики кредита в стандартизированном формате. Также существенная информация содержится в кредитном договоре, который следует обязательно прочесть перед подписанием.

Попадаются компании, не имеющие лицензии на осуществление своей деятельности. Такие учреждения работают нелегально, их услугами пользоваться не нужно. Выбирайте учреждения, имеющие соответствующие лицензии.

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