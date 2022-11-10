Украинцы нарастили депозиты в валюте и гривне: под какой процент можно разместить вклад в банке — Finance.ua

Украинцы нарастили депозиты в валюте и гривне: под какой процент можно разместить вклад в банке Сегодня 13:01 — Кредит&Депозит

Украинцы нарастили депозиты в валюте и гривне: под какой процент можно разместить вклад в банке

Средняя ставка новых гривневых депозитов для домашних хозяйств, оформленных в октябре, выросла на 0,1 п.п. по сравнению с сентябрем — до 9,2% годовых.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

В целом в январе-октябре 2022 года ставка по депозитам в гривне увеличилась на 2,1 п.п., свидетельствует информация, опубликованная на сайте НБУ.

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Ставка по валютным депозитам в октябре снизилась на 0,1 п.п. — до 0,7%, после падения в апреле до 0,4% и возобновления роста в мае-июле.

В корпоративном секторе ставка по новым гривневым депозитам в сентябре уменьшилась на 0,1 п.п. — до 9,2%, а по валютным увеличилась на 0,2 п.п. — до 1,4% годовых.

Как сообщил глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев, в октябре продолжился рост депозитов населения в валюте (на 211 млн долл. или +2,5%). Это связано с разрешением НБУ покупать безналичную валюту через банки в пределах до 50 тыс. грн в месяц с последующим размещением на срочном депозите от трех месяцев.

По его словам, за последние два месяца депозиты населения в валюте выросли более чем на $250 млн до $8,6 млрд.

Депозиты населения в гривне в октябре также выросли на 1 млрд грн или на 0,2%.

С начала года гривневые вклады населения увеличились на 91,5 млрд грн или на 20%.

С начала полномасштабной войны (24 февраля) — соответственно на 121,3 млрд грн и 28,4%.

На начало ноября гривневые депозиты физлиц составили 548,7 млрд грн.

Таблица: https://t.me/getmantsevdanil/3730

Справка Finance.ua:

в сентябре 2022 года впервые с начала войны был зафиксирован рост депозитов населения в валюте — на $51 млн, или на 0,6%;

начальник Управления монетарной политики НБУ Михаил Ребрик уверен, что до конца 2022 года доходность гривневых депозитов вырастет еще на несколько процентных пунктов;



Национальный банк в сотрудничестве с банками с 21 октября ввел новый инструмент, который позволит гражданам защитить свои гривневые сбережения от риска курсовых колебаний, а НБУ — сохранить международные резервы.



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Діло По материалам:

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