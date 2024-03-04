В Минюсте рассказали об использовании платных камер в СИЗО — Finance.ua

В Минюсте рассказали об использовании платных камер в СИЗО Сегодня 14:33 — Казна и Политика

В Украине нет свободных мест в платных камерах следственных изоляторов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, инициатива платных камер СИЗО отлично работает.

«Свободных мест нет. Платные камеры пользуются в Киеве бешеной популярностью. Я думаю, что если бы мы вдвое больше ввели этих платных камер, все равно были бы заняты все», — заявил министр.

Он отметил, что создание второго СИЗО в Киеве — вопрос актуальный.

«Реально, у меня некуда людей девать, нам нужно второе СИЗО в Киеве. Это действительно актуальный вопрос. Это очень и очень сложная ситуация, и по прогнозам правоохранителей, она будет только ухудшаться, потому что у нас криминальная ситуация ухудшается. А что касается финансов, платные камеры быстро окупились. Поэтому это прекрасный бизнес-проект», — отметил Малюська.

Платные камеры в СИЗО

В 2020 году Денис Малюська сообщил, что в Лукьяновском СИЗО столицы в рамках экспериментального проекта открылись первые платные камеры.

По состоянию на 5 октября 2020 года платные камеры в следственных изоляторах принесли государственному бюджету один миллион гривен. Больше всего заработало государственное учреждение «Киевский следственный изолятор».

Позже стало известно, что действие пилотного проекта было продлено до апреля 2022 года.

Кроме того, почти за 1,5 года действия проекта платные камеры в следственных изоляторах принесли в государственный бюджет около 4 млн гривен.

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