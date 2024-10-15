«Декретный» отпуск: Минюст рассказал все ньюансы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Декретный» отпуск: Минюст рассказал все ньюансы

Казна и Политика
26
«Декретный» отпуск: Минюст рассказал все ньюансы
«Декретный» отпуск: Минюст рассказал все ньюансы
Министерство юстиции Украины напомнило права на отпуска по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет. Об этом пишет Кадровик.

Кому предоставляется отпуск

После окончания отпуска по беременности и родам по желанию матери или отца ребенка одному из них предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет.
Этот отпуск может быть использован полностью или частично также:
  • бабушкой, дедушкой;
  • другими родственниками, которые фактически ухаживают за ребенком;
  • лицом, усыновившим или взявшим под опеку ребенка;
  • одним из приемных родителей или родителей-воспитателей.
Право на отпуск по уходу за ребенком может использовать одновременно только одно из указанных лиц.

Документы

Для получения отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста необходимо обратиться к работодателю со следующими документами:
  • письменное заявление на имя работодателя;
  • копия свидетельства о рождении ребенка (для подтверждения возраста ребенка).
Бабушке, деду или другим родственникам, фактически ухаживающим за ребенком, отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста предоставляется на основании справки с места работы (учебы, службы) одного из родителей ребенка то, что он (она) вышел (вышла) на работу до истечения срока этого отпуска.
По желанию человека, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, он может работать на условиях неполного рабочего времени или дома. В случае выхода на работу отпуск прерывается, однако выплата пособия при рождении ребенка не прекращается.

Стаж работы

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста причисляется как к общему, так и к непрерывному стажу работы и к стажу работы по специальности.
Кроме того, такой период относят к:
  • страховому стажу как период, за который уплачены страховые взносы исходя из размера минимального страхового взноса;
  • страхового стажа для назначения пенсии.
Читайте также

Досрочный выход

Находясь в декретном отпуске, женщина, мужчина или другие родственники имеют право прервать его.
О досрочном прекращении такого отпуска следует уведомить работодателя не позднее чем за 10 календарных дней до дня досрочного прекращения такого отпуска.
Читайте также

Деньги

Родители при рождении первого и каждого последующего ребенка получают пособие при рождении ребенка в размере 41 280 грн. Выплата этого пособия производится единовременно в сумме 10 320 грн, остальная сумма пособия выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями.

Военная служба

Право на отсрочку от мобилизации имеют именно женщины. Мужчина, уходящий в отпуск по уходу за ребенком, не может иметь права на отсрочку от призыва на этом основании.
Раньше мы писали о льготах для многодетных семей:
Многодетным семьям предоставляется:
  • 50% скидки за пользование коммунальными услугами (газоснабжение, электроснабжение и другие услуги) и стоимость сжиженного баллонного газа для бытовых нужд в пределах норм, определенных законодательством;
  • бесплатное получение лекарств по рецептам врачей;
  • первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;
  • бесплатный проезд во всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси);
  • бесплатное получение услуг по оздоровлению и отдыху в соответствии с Законом Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей».
Место для вашей рекламы

Справка Finance.ua:

  • По закону Украины, когда у супругов больше трех детей, то им предоставляют статус многодетной семьи. Для таких категорий граждан предусмотрены определенные льготы и соцвыплаты.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.