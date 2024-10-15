«Декретный» отпуск: Минюст рассказал все ньюансы — Finance.ua

«Декретный» отпуск: Минюст рассказал все ньюансы Сегодня 21:00 — Казна и Политика

«Декретный» отпуск: Минюст рассказал все ньюансы

Министерство юстиции Украины напомнило права на отпуска по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет. Об этом пишет Кадровик.

Кому предоставляется отпуск

После окончания отпуска по беременности и родам по желанию матери или отца ребенка одному из них предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет.

Этот отпуск может быть использован полностью или частично также:

бабушкой, дедушкой;

другими родственниками, которые фактически ухаживают за ребенком;

лицом, усыновившим или взявшим под опеку ребенка;

одним из приемных родителей или родителей-воспитателей.

Право на отпуск по уходу за ребенком может использовать одновременно только одно из указанных лиц.

Документы

Для получения отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста необходимо обратиться к работодателю со следующими документами:

письменное заявление на имя работодателя;

копия свидетельства о рождении ребенка (для подтверждения возраста ребенка).

Бабушке, деду или другим родственникам, фактически ухаживающим за ребенком, отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста предоставляется на основании справки с места работы (учебы, службы) одного из родителей ребенка то, что он (она) вышел (вышла) на работу до истечения срока этого отпуска.

По желанию человека, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, он может работать на условиях неполного рабочего времени или дома. В случае выхода на работу отпуск прерывается, однако выплата пособия при рождении ребенка не прекращается.

Стаж работы

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста причисляется как к общему, так и к непрерывному стажу работы и к стажу работы по специальности.

Кроме того, такой период относят к:

страховому стажу как период, за который уплачены страховые взносы исходя из размера минимального страхового взноса;

страхового стажа для назначения пенсии.

Досрочный выход

Находясь в декретном отпуске, женщина, мужчина или другие родственники имеют право прервать его.

О досрочном прекращении такого отпуска следует уведомить работодателя не позднее чем за 10 календарных дней до дня досрочного прекращения такого отпуска.

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Деньги

Родители при рождении первого и каждого последующего ребенка получают пособие при рождении ребенка в размере 41 280 грн. Выплата этого пособия производится единовременно в сумме 10 320 грн, остальная сумма пособия выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями.

Военная служба

Право на отсрочку от мобилизации имеют именно женщины. Мужчина, уходящий в отпуск по уходу за ребенком, не может иметь права на отсрочку от призыва на этом основании.

Раньше мы писали о льготах для многодетных семей:

Многодетным семьям предоставляется:

50% скидки за пользование коммунальными услугами (газоснабжение, электроснабжение и другие услуги) и стоимость сжиженного баллонного газа для бытовых нужд в пределах норм, определенных законодательством;

бесплатное получение лекарств по рецептам врачей;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;

бесплатный проезд во всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси);

бесплатное получение услуг по оздоровлению и отдыху в соответствии с Законом Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей».

Справка Finance.ua:

По закону Украины, когда у супругов больше трех детей, то им предоставляют статус многодетной семьи. Для таких категорий граждан предусмотрены определенные льготы и соцвыплаты.

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