Почему летний отпуск во время войны нужен больше, чем когда-либо — Finance.ua

Почему летний отпуск во время войны нужен больше, чем когда-либо Сегодня 18:12 — Личные финансы

Почему летний отпуск во время войны нужен больше, чем когда-либо

15 месяцев Украина живет в состоянии полномасштабной войны — это почти 470 дней. И мы не знаем, сколько еще таких дней впереди. Все это время украинцы много работают, волонтерят, помогают пострадавшим и ВСУ, то есть делают все, что в их силах для быстрого приближения победы Украины.

Однако ресурсы обладают свойством иссякать, это приводит к выгоранию и моральному истощению. Выход — дать себе возможность отдохнуть, но вот проблема — некоторые считают, что отпуск во время войны не ко времени.

Об отношении украинцев к летнему отдыху, уместности и пользе отпусков во время военного положения пишет Work.ua.

В начале июня 2023 года Work.ua провел опрос среди пользователей сайта. Были два вопроса: как украинцы относятся к отпускам во время войны и что будут делать летом.

Так, 78% респондентов поддержали идею летнего отдыха и 22% ответили, что сейчас брать отпуск неуместно.

Интересно, что в прошлом году проводился подобный опрос. И тогда 48% опрошенных считали, что нужно уходить в летний отпуск, для 52% — это было не ко времени.

На вопрос «Планируете ли вы отпуск этим летом?» респонденты ответили так:

Нет, буду активно искать новую работу — 40%.

Нет, буду продолжать работать — 25%.

Да, планирую поездку по Украине (безопасный регион, дача, турбаза) — 16%.

Да, планирую поездку за границу — 9%.

Нет, меня уволили, я без работы — 6%.

Я сейчас в вынужденном неоплачиваемом отпуске — 2%.

Нет, защищаю Украину / занимаюсь волонтерской деятельностью — 2%.

То есть на второй год войны большинство украинцев поддерживают идею отдыха, но не все планируют уходить или уезжать в отпуск.

Почему отсутствие отдыха — это прямой путь к выгоранию

Сейчас отдых важнее, чем до войны. Поскольку сейчас люди больше истощаются, находятся в стрессе и, соответственно, требуют больше времени на восстановление сил. То есть отпуск и любой отдых нужны украинцам, чтобы продолжать функционировать.

Умственно работающие люди находятся в зоне повышенного риска выгорания из-за почти круглосуточного пребывания перед мониторами компьютеров и в информационном пространстве. Всё это максимально негативно влияет на работоспособность, здоровье и настроение. С утратой ресурса будут сокращаться компетенция и энергия, что приводит к непродуктивности.

Работодатели должны поощрять сотрудников использовать свое право на ежегодный отпуск. Как вариант даже рассмотреть возможность принудительного отпуска, если понятно, что человек не брал его давно.

Где и как отдыхать — нет разницы?

Из-за боевых действий и их последствий традиционные виды отдыха стали недоступными украинцам. В основном речь идет о морском отдыхе на Азовском или Черном морях, ведь именно его обычно выбирало большинство внутренних туристов.

Конечно, можно отправиться на море за границу, однако эта роскошь сейчас доступна далеко не всем. Причины разные — начиная от стоимости и продолжительности дороги, заканчивая тем, что сейчас многие не могут уехать из страны.

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Но есть альтернативы внутри Украины, выбор у нас есть: Карпатские курорты на любой вкус и карман, загородный отдых на турбазах в пределах вашего региона, запад страны. Но даже 1−2 недели, проведенные на даче с тишиной и пением птиц, оказывают благоприятное влияние на самочувствие.

Помните, чтобы переключить состояние и отдохнуть, достаточно сменить картинку с городской на загородный пейзаж. Берегите себя, отдыхайте и оставайтесь продуктивными. Потому что впереди еще много работы.

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