Отпуск и путешествия по Украине: правила безопасности по регионам — Finance.ua

Отпуск и путешествия по Украине: правила безопасности по регионам Сегодня 09:00 — Личные финансы

Отпуск и путешествия по Украине: правила безопасности по регионам

Государственное агентство развития туризма перед началом летнего сезона напомнило правила безопасности во время путешествий по стране.

Собираясь в путешествие, стоит узнать наличие укрытий по маршруту вашего путешествия. А также убедиться, что туроператоры и экскурсоводы, услугами которыми вы пользуетесь, сформировали свои маршруты с учетом расположения бомбоубежищ.

При планировании туристических путешествий следует учитывать то, что с целью поддержания правопорядка на территории некоторых областей действует комендантский час. Как правило, он длится с 00.00 текущих суток до 05.00 следующих суток.

Что запрещено

Сплавы, походы, прогулки и экскурсии по маршрутам возле критической инфраструктуры, военных и стратегических объектов запрещены по всей Украине.

Недоступны также туристические точки, приближенные к границам с беларусью и россией.

Ограничения действуют на посещение некоторых горных маршрутов, водоемов, лесов в разных областях.

Отдых на востоке и юге Украины, особенно в прифронтовых зонах, опасен из-за активных боевых действий. В общем, стоит воздержаться от путешествий на территориях, которые были под оккупацией.

Что разрешено и какие ограничения действуют в регионах в период военного положения

В этом году украинцам, как и в прошлом году, придется забыть о пляжном отдыхе на берегу Черного и Азовского морей. Побережье последнего полностью оккупировано россиянами, а черноморское — недоступно из-за минной опасности и угроз ракетных обстрелов.

Относительно безопасны центральные и западные регионы Украины. Впрочем, даже на этих территориях действуют некоторые ограничения, которые могут отличаться в разных областях.

В Киеве и Киевской области запрещено посещать леса и зеленые зоны вне жилых массивов. Также запрещен сплав по водоемам. Чернобыльская зона тоже все еще остается закрытой для посетителей. Сейчас в Киевской области работают все локации, которые смогли восстановиться — заведения размещения, музеи, усадьбы.

В Черкасской области можно отдыхать у водоемов, но только тех, которые определила ОГА. Официально в городе Черкассы действует 5 пляжей: три коммунальных и два частных. А вот посещение лесов категорически запрещено.

В Полтавской области запрещено посещать леса. Разрешается купаться, но без плавсредств, если это не происходит в рамках спортивных соревнований. Также в ОГА просят согласовывать график тренировок на водоемах с учетом приближения к мостам на расстоянии 100 метров.

Все туристические объекты Винницы работают в обычном режиме и в соответствии со своими графиками. Однако следует учитывать, что некоторые музеи в период войны не работают. Разрешена туристическая деятельность на водоемах, кроме мест, где есть объекты критической инфраструктуры, а также в приграничной зоне. На территории региона запрещено посещение лесов.

На территории Житомирской области разрешен сбор ягод, грибов и лекарственных растений в лесах кроме территорий, которые находятся в 20 километрах от линии государственной границы Украины с республикой беларусь и временно оккупированных местностей. Также запрещено посещение заповедников области. Закрытые водоемы, находящиеся рядом с объектами критической инфраструктуры, остальные готовы принимать отдыхающих. Среди заведений культуры области работают исключительно те, которые имеют обустроенные укрытия. Другие организуют онлайн или выездные мероприятия.

В Днепропетровской области запрещена навигация на водных объектах малых, моторных, парусных, прогулочных, спортивных судов и водных мотоциклов и средств развлечения на воде. Кроме того, запрещено посещать леса. Музеи и театры региона работают согласно требованиям, предусмотренным Законом Украины «О правовом режиме военного положения». В области обеспечено создание виртуальных электронных экскурсий как по событийному туризму, так и геотуризму.

В Кировоградской области запрещено посещать леса и пользоваться плавсредствами на водоемах. Под запретом моторные, спортивные, парусные суда, а также водные мотоциклы и другие развлечения на воде.

На Волыни не установлены ограничения по посещению выставок, кино, музеев и других туристических мест, однако, действуют определенные запреты на сплавы на водоемах под мостами и посещение лесов у белорусской границы. В то же время разрешено купаться в реках и озерах, расположенных в местах массового отдыха, в частности, на озере Свитязь.

Во Львовской области можно ходить в лес, но запрещено въезжать в него на транспорте. Исключение составляют лишь случаи, когда по лесному массиву пролегает транзитный путь или веломаршрут. Разжигать костер можно только в отведенных для этого местах. Запрещены экскурсии, походы, сплавы по маршрутам возле критической инфраструктуры, военных и стратегических объектов. Туристические объекты открыты, купаться и загорать разрешено только на пляжах, проверенных и рекомендованных ГСЧС.

В Закарпатье можно ходить в леса, но некоторые маршруты для посещения закрыты. В частности, речь идет о части Ужанского национального парка и Карпатского биосферного заповедника, граничащих с границами других государств. В частности, закрыты для посетителей гора «Поп Иван» и водопад «Ялинский», которые находятся на территории Трибушанского природоохранного научно-исследовательского отделения. Также запрещена такая туристическая достопримечательность, как полеты на одномоторных самолетах.

В Ивано-Франковской области разрешено посещать горы и леса. На территории курорта Буковель запрещено кататься в лесах на джипах, квадроциклах, багги и мотоциклах. Кроме того, утверждены дополнительные временные режимные ограничения в Верховинском районе и в селах в приграничной полосе в пределах Зеленского и Белоберского сельских советов. В частности, запрет касается отдыха на территории громад возле границы.

В Тернопольской области также разрешено посещать леса. Здесь все туристические объекты работают в обычном режиме и в соответствии с утвержденными графиками. В области нарабатывают новые и совершенствуют уже имеющиеся маршруты активного пешего и велотуризма. Туристическо-информационные центры городов Тернополя, Теребовли, Чорткова и Залещики популяризируют локальные туристические продукты и создают локальные туристические маршруты, содержащие экскурсионные программы, с организацией мастер-классов и элементами гастротуризма.

В Ровенской области военная администрация недавно разрешила ходить в леса и собирать ягоды, но не на всей территории. Запрещено посещать северные части шести территориальных громад: Локницкой, Заречненской, Высоцкой, Миляцкой, Старосельской, Березовской.

В Хмельницкой области все туристические объекты работают в обычном режиме и в соответствии с утвержденными графиками. Посещение лесов не запрещено, однако есть определенные ограничения: запрещено разведение костров, а также въезд в леса всех видов транспортных средств, кроме велотранспорта.

В Черновицкой области все туристические объекты работают в обычном режиме, согласно утвержденным графикам, их посещение осуществляется согласно требованиям Закона Украины «О правовом режиме военного положения». Решения о запрете на посещение лесов нет. Туристические локации, которые находятся в 5 километрах от пограничной полосы, посещать возможно только с разрешения пограничников.

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