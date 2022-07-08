Отпуск в Украине: что запрещено в разных регионах (список) — Finance.ua

Отпуск в Украине: что запрещено в разных регионах (список) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Даже в условиях войны туристическая отрасль продолжает работать. Туроператоров и турагентов интересуют правила безопасности во время путешествий по Украине.

Об этом сообщает Госагентство развития туризма.

Путешествовать и передвигаться по стране не запрещено. Следует помнить, что в каждой области за безопасность отвечают, прежде всего, Военная администрация, а также местные власти, ГСЧС, полиция и военные.

Собираясь в путешествие, следует узнать о наличие убежищ по маршруту вашего следования. Туроператорам и экскурсоводам тоже необходимо формировать маршруты с учетом расположения бомбоубежищ, потому что это ответственность за человеческие жизни. Хотим отметить, что если вы планируете отпуск или хотите посетить туристические локации, перед визитом нужно уточнить график работы объекта.

Также просим при планировании туристических путешествий учитывать, что с целью поддержания правопорядка на территории областей действует комендантский час. Как правило, он длится с 23.00 текущих суток до 05.00 следующих суток.

Что запрещено:

Сплавы, походы, прогулки и экскурсии по маршрутам возле критической инфраструктуры, военных и стратегических объектов запрещены по всей Украине.

В условиях военного положения запрещено проводить массовые мероприятия (фестивали, концерты и т.п.).

Недоступны также туристические точки, приближенные к границам с беларусью и россией.

Ограничения действуют на посещение некоторых горных маршрутов, водоемов, лесов в разных областях.

Отдых на востоке Украины, в частности в прифронтовых зонах, опасен из-за активных боевых действий.

В общем, стоит воздержаться от путешествий на территориях, которые были под оккупацией.

Что разрешено и какие ограничения действуют в регионах в период военного положения:

Относительно безопасны центральные и западные регионы Украины. Впрочем, даже на этих территориях действуют ограничения, которые могут отличаться в разных областях.

В Киеве и Киевской области запрещено посещать леса и зеленые зоны вне жилых массивов.

В Черкасской области можно отдыхать у водоемов, но только тех, которые определила ВА. Официально в городе Черкассы действует 5 пляжей: три коммунальных и два частных. А вот посещение лесов категорически запрещено.

В Полтавской области запрещено посещать леса. Разрешается купаться, но без плавсредств, если это не происходит в рамках спортивных соревнований.

На Волыни полностью запрещено посещать леса, поскольку область граничит с белорусской границей.

Во Львовской области можно ходить в лес, но запрещено въезжать в него на транспорте. Исключения есть только случаи, когда через лесной массив пролегает транзитный путь или человек едет на велосипеде. Разжигать костер можно только в отведенных для этого местах. Что касается водоемов, то во Львовской области разрешены сплавы на байдарках и катамаранах. Купаться и загорать разрешено только на пляжах, проверенных и рекомендованных ГСЧС.

В Закарпатье можно ходить в леса, но некоторые маршруты для посещения закрыты. В частности, речь идет о части Ужанского национального парка и Карпатского биосферного заповедника, граничащих с соседними государствами. Запрещена такая туристическая аттракция, как полеты на одномоторных самолетах.

В Ивано-Франковской области разрешено посещать горы и леса. На территории курорта Буковель запрещено кататься в лесах на джипах, квадроциклах, багги и мотоциклах.

На Тернопольщине также разрешено посещать леса, но запрещено разжигать костры. Все туристические объекты работают в обычном режиме и в соответствии с утвержденными графиками. Проводится туристическая деятельность на водоемах области, при организации массовых мероприятий необходимо получение разрешения областной военной администрации. Запрета на посещение лесов нет.

Все туристические объекты Винницкой области работают в обычном режиме и по своим графикам. Разрешена туристическая деятельность на водоемах, кроме мест, где есть объекты критической инфраструктуры, а также в приграничной зоне. Посещение лесов запрещено.

В Ровенской области военная администрация недавно разрешила ходить в леса и собирать ягоды, однако не на всей территории. Запрещено посещать северные части шести территориальных громад: Локницкой, Заречненской, Высоцкой, Миляцкой, Старосельской, Березовской.

На территории Житомирской области разрешен сбор ягод, грибов и лекарственных растений в лесах кроме территорий, которые находятся в 20 километрах от линии государственной границы Украины с республикой Беларусь и временно оккупированных местностей. Также запрещено посещение заповедников области. Закрытые водоемы, находящиеся рядом с объектами критической инфраструктуры, остальные готовы принимать отдыхающих. Среди заведений культуры области работают исключительно те, которые имеют обустроенные убежища. Другие организуют онлайн или выездные мероприятия.

В Хмельницкие области все туристические объекты работают в обычном режиме и в соответствии с утвержденными графиками. Посещение лесов не запрещено, однако есть определенные ограничения: запрещено разведение костров, а также въезд в леса всех видов транспортных средств, кроме велотранспорта.

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