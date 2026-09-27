Какие инвестиции существуют и что учесть перед вложением денег

Существуют различные инвестиционные продукты, включая акции, облигации, фонды, недвижимость, аннуитеты и альтернативные активы. Выбор зависит от финансовых целей, срока инвестирования и готовности инвестора рисковать.

Об этом пишет Investor.gov.

Во что можно инвестировать

Акции

Покупая их, инвестор получает долю в компании и может заработать на росте ее стоимости или дивидендах. В то же время, цена акций может существенно колебаться, поэтому вложение средств в этот вид инвестиций связано с рыночным риском.

Облигации

Это долговые ценные бумаги, посредством которых государство, компания или другой эмитент привлекает средства инвесторов. Покупая облигацию, инвестор фактически предоставляет заем и рассчитывает получить доход и возврат вложенных денег в соответствии с условиями выпуска.

Инвестиционные фонды и ETF

Это фонды, объединяющие средства многих инвесторов и вкладываемые в разные активы, например акции или облигации. Управление такими фондами осуществляют профессиональные компании. ETF при этом торгуется на бирже.

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Недвижимость

Недвижимость может приносить доход не только от аренды или перепродажи. Инвестировать в этот рынок можно и через REIT-фонды, вкладывающие средства инвесторов в доходную недвижимость и выплачивающие большую часть прибыли в виде дивидендов.

Аннуитеты

Это договор со страховой компанией, помогающий накапливать деньги на долгосрочные цели, в том числе на пенсию. Человек вносит средства единовременно или по частям, а затем получает регулярные выплаты — сразу или с определенной даты в будущем. По желанию, накопленные деньги можно забрать одной суммой, но в таком случае могут возникнуть дополнительные комиссии и налоги.

Альтернативные активы

К альтернативным инвестициям относятся драгоценные металлы, сырьевые активы, частный капитал, хедж-фонды и криптоактивы. Они могут иметь специфические риски или быть менее ликвидными, поэтому перед вложением средств следует разобраться, как работает конкретный актив и какие риски у него есть.

Как выбрать вид инвестиций

Прежде чем выбрать инвестиционный продукт, обратите внимание на: