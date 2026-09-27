Какие инвестиции существуют и что учесть перед вложением денег
Во что можно инвестировать
Акции
Облигации
Инвестиционные фонды и ETF
Недвижимость
Аннуитеты
Альтернативные активы
Как выбрать вид инвестиций
- Риск и доходность. Все инвестиции связаны с риском, поэтому можно потерять часть или даже все вложенные денежные средства. Обычно чем выше потенциальная прибыль, тем больше и риск потерь.
- Комиссии. Перед вложением денег следует узнать, какие комиссии и дополнительные платежи предусматривает инвестиционный продукт. Даже небольшие затраты со временем могут заметно снизить общий доход от инвестиций.
- Диверсификация. Чтобы снизить риск значительных потерь, средства можно распределить между разными активами. Они должны отличаться по степени риска и потенциальной доходности.
- Ликвидность. Важно понимать, как легко инвестицию можно продать и вернуть свои деньги. Ликвидные активы можно быстро продать без значительных дополнительных затрат.
- Защита от мошенничества. Перед инвестированием следует проверять предложение и обращать внимание на признаки возможного мошенничества, чтобы не лишиться своих денег.
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