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Какие инвестиции существуют и что учесть перед вложением денег

Личные финансы
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Монеты с торговым графиком
Монеты с торговым графиком, Фото: magnific
Существуют различные инвестиционные продукты, включая акции, облигации, фонды, недвижимость, аннуитеты и альтернативные активы. Выбор зависит от финансовых целей, срока инвестирования и готовности инвестора рисковать.
Об этом пишет Investor.gov.

Во что можно инвестировать

Акции

Покупая их, инвестор получает долю в компании и может заработать на росте ее стоимости или дивидендах. В то же время, цена акций может существенно колебаться, поэтому вложение средств в этот вид инвестиций связано с рыночным риском.

Облигации

Это долговые ценные бумаги, посредством которых государство, компания или другой эмитент привлекает средства инвесторов. Покупая облигацию, инвестор фактически предоставляет заем и рассчитывает получить доход и возврат вложенных денег в соответствии с условиями выпуска.

Инвестиционные фонды и ETF

Это фонды, объединяющие средства многих инвесторов и вкладываемые в разные активы, например акции или облигации. Управление такими фондами осуществляют профессиональные компании. ETF при этом торгуется на бирже.
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Недвижимость

Недвижимость может приносить доход не только от аренды или перепродажи. Инвестировать в этот рынок можно и через REIT-фонды, вкладывающие средства инвесторов в доходную недвижимость и выплачивающие большую часть прибыли в виде дивидендов.

Аннуитеты

Это договор со страховой компанией, помогающий накапливать деньги на долгосрочные цели, в том числе на пенсию. Человек вносит средства единовременно или по частям, а затем получает регулярные выплаты — сразу или с определенной даты в будущем. По желанию, накопленные деньги можно забрать одной суммой, но в таком случае могут возникнуть дополнительные комиссии и налоги.

Альтернативные активы

К альтернативным инвестициям относятся драгоценные металлы, сырьевые активы, частный капитал, хедж-фонды и криптоактивы. Они могут иметь специфические риски или быть менее ликвидными, поэтому перед вложением средств следует разобраться, как работает конкретный актив и какие риски у него есть.

Как выбрать вид инвестиций

Прежде чем выбрать инвестиционный продукт, обратите внимание на:
  1. Риск и доходность. Все инвестиции связаны с риском, поэтому можно потерять часть или даже все вложенные денежные средства. Обычно чем выше потенциальная прибыль, тем больше и риск потерь.
  2. Комиссии. Перед вложением денег следует узнать, какие комиссии и дополнительные платежи предусматривает инвестиционный продукт. Даже небольшие затраты со временем могут заметно снизить общий доход от инвестиций.
  3. Диверсификация. Чтобы снизить риск значительных потерь, средства можно распределить между разными активами. Они должны отличаться по степени риска и потенциальной доходности.
  4. Ликвидность. Важно понимать, как легко инвестицию можно продать и вернуть свои деньги. Ликвидные активы можно быстро продать без значительных дополнительных затрат.
  5. Защита от мошенничества. Перед инвестированием следует проверять предложение и обращать внимание на признаки возможного мошенничества, чтобы не лишиться своих денег.
По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииДеньгиОблигацииНедвижимость
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