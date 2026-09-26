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«Зимняя поддержка»: повлияет ли выплата на получение субсидии

Личные финансы
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"Зимова підтримка" не повлияет на получение субсидии
"Зимова підтримка" не повлияет на получение субсидии
Получение единовременной выплаты по программе «Зимняя поддержка» не повлияет на право украинцев на жилищную субсидию и не приведет к ее уменьшению.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Учтут ли «Зимнюю поддержку» при расчете субсидии

Как объясняют специалисты, для определения размера жилищной субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход семьи.
В него не включаются, в частности, единовременные пособия и компенсации, полученные в течение календарного года.
«Зимняя поддержка» относится к таким выплатам, поэтому полученные средства не будут увеличивать доход, который принимают во внимание при расчете субсидии.
Следовательно, получение этой выплаты не станет причиной прекращения субсидии или уменьшения ее размера.

Кто может получить «Зимнюю поддержку»

Ранее Finance.ua писал, что украинцы из уязвимых категорий, которые получат 19 400 гривен «Зимней поддержки», смогут потратить эти средства по своему усмотрению.
Выплаты пособий предусмотрены для 11 категорий граждан, проживающих в прифронтовых общинах:
  • людей, получающих субсидии, на приобретение печного топлива, сжиженного газа и на оплату ЖКУ;
  • людей, получающих пособие при рождении ребенка;
  • людей с инвалидностью и семей с детьми с инвалидностью;
  • многодетных семей;
  • одиноких матерей и родителей, получающих государственное пособие;
  • одиноких нетрудоспособных людей пенсионного возраста;
  • семей ВПЛ (кроме бесплатно размещенных в помещениях, владельцам которых государство компенсирует коммунальные услуги и топливо);
  • детских домов семейного типа;
  • приемных семей;
  • семей патронатных воспитателей
Подать заявление на получение помощи можно до 30 октября в ПФУ, ЦПАУ или в сельский, поселковый или городской совет.
По материалам:
Finance.ua
СубсидииВыплаты
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