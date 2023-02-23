Отпуск по уходу за ребенком: в Раде готовят изменения в закон — Finance.ua

Отпуск по уходу за ребенком: в Раде готовят изменения в закон Сегодня 08:32 — Личные финансы

Отпуск по уходу за ребенком: в Раде готовят изменения в закон, Фото: freepik.com

В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере социальных отпусков № 9018, которым предусматривается внесение изменений в КЗоТ и Закон Украины Об отпусках.

Что предлагают изменить

1. Проектом акта предлагается дать определение понятиям одинокая мать и одинокий отец:

так, одинокой матерью является мать ребенка, в актовой записи и/или свидетельстве о рождении которой сведения о муже как отце внесены в установленном порядке по его указанию; мать ребенка, отец которого умер, согласно решению суда лишен родительских прав, признан без вести отсутствующим или объявлен умершим, если этот ребенок не был усыновлен другим мужчиной;

одиноким отцом является отец ребенка, мать которого умерла, согласно решению суда лишена родительских прав, признана без вести отсутствующим или объявлена умершей, если этот ребенок не был усыновлен другой женщиной.

2. По желанию матери (отца) ребенку предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. При этом такой отпуск может использоваться родителями одновременно. Но с общего трехлетнего срока, продолжительность одновременного пребывания в отпуске обоих родителей не может быть более 4 месяцев.

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3. Увеличат продолжительность отпуска без сохранения зарплаты по уходу за ребенком. В частности, пропишут, что в случае, если ребенок нуждается в домашнем уходе, одному из родителей ребенка в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения ребенком восьмилетнего возраста (в настоящее время предусмотрено — не более чем до достижения ребенком шестилетнего возраста).

4. Дополнительный отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетнему ребенку с инвалидностью с детства подгруппы А, предлагают предоставлять и матери и отцу. Так, матери и отцу, имеющим двух или более детей в возрасте до 15 лет, или ребенка с инвалидностью, или усыновившим ребенка, матери и отцу лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, одиноким матери и отцу ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, а также лицу, взявшему под опеку ребенка или лицу с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, предоставляется ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней.

НВ По материалам:

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