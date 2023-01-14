Выплаты многодетным в 2023 году: сколько будет получать семья за каждого ребенка — Finance.ua
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Выплаты многодетным в 2023 году: сколько будет получать семья за каждого ребенка

Личные финансы
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Выплаты многодетным в 2023 году: сколько будет получать семья за каждого ребенка
Выплаты многодетным в 2023 году: сколько будет получать семья за каждого ребенка
По закону Украины, когда у супругов больше троих детей, им предоставляют статус многодетной семьи. Для таких категорий населения предусмотрены определенные льготы и соцвыплаты.
Напомним, что в 2023 году прожиточный минимум украинцев изменился. А значит, социальные выплаты на детей останутся такими же, как и в 2022 году.

Какие выплаты получает многодетная семья

В 2022 году размер пособия многодетным составлял 2100 гривен. Эта помощь назначается на третьего и каждого последующего ребенка. Выплачивается пособие ежемесячно до момента, когда ребенок достигнет 6 лет.
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В случае если в семье одновременно родилось двое и более детей, выплата производится на каждого такого ребенка.

Льготы для многодетных семей

Многодетным семьям предоставляется:
  • 50% скидки за пользование коммунальными услугами (газоснабжение, электроснабжение и другие услуги) и стоимость сжиженного баллонного газа для бытовых нужд в пределах норм, определенных законодательством;
  • бесплатное получение лекарства по рецептам врачей;
  • первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;
  • бесплатный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта (кроме такси);
  • бесплатное получение услуг по оздоровлению и отдыху в соответствии с Законом Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей».
Напомним, помощь от государства при рождении малыша составляет 41 280 гривен. Однако полную сумму дают не сразу. Сначала выплачивают первую часть пособия — 10 320 гривен, далее равными частями в течение трех лет ежемесячно перечисляют 860 гривен.

Выплаты ВПЛ в 2023 году

Ежемесячное пособие на проживание переселенцам составляет 3 тысячи гривен на каждого ребенка и человека с инвалидностью. Также по 2 тысячи гривен на каждого человека старше 18 лет.
Кроме того, многие международные организации финансово помогают, а именно:
  • Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине совместно с Обществом Красного Креста Украины — 2 500 гривен на человека;
  • Программы от ЮНИСЕФ «Спільно» — 2 200 гривен на человека;
  • Агентства ООН по делам беженцев — 2 200 гривен на человека;
  • Всемирной продовольственной программы ООН — 2 220 гривен на человека;
  • Международной организации по миграции (МОМ) — 2 200 гривен на человека;
  • Норвежского совета по делам беженцев (NRC) — определяется индивидуально.
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По материалам:
Телеканал 24
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