Как зарегистрировать новорожденных за границей украинцев: инструкция Минреинтеграции — Finance.ua

Как зарегистрировать новорожденных за границей украинцев: инструкция Минреинтеграции Сегодня 09:17 — Личные финансы

Как зарегистрировать новорожденных за границей украинцев: инструкция Минреинтеграции

В Минреинтеграции объяснили, куда обращаться для регистрации младенца, если украинская женщина рожает за границей.

За границей государственную регистрацию рождения ребенка проводят дипломатические представительства и консульские учреждения Украины.

Как происходит регистрация

Письменное или устное заявление родителей или одного из них подается в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей. В случае несостоятельности родителей регистрация ребенка может производиться его родственниками.

После заявления родителей ребенка или других лиц консул проводит регистрацию рождения ребенка с одновременным определением его происхождения и присвоением фамилии, имени и отчества.

Какие документы следует предъявить консулу для регистрации

Документ медицинского учреждения о рождении ребенка или справку от врача, помогавшего при родах.

Паспорт или другие документы, удостоверяющие личности родителей (родителя).



Документ, являющийся основанием для внесения сведений об отце (свидетельство о браке, заявление матери, заявление отца о признании отцовства и т.п.).

В течение какого срока следует подать заявление о регистрации? Заявление о регистрации рождения ребенка родители обязаны подать не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка.

Важно! Регистрация рождения, а также выдача свидетельства о регистрации этого акта гражданского состояния производится без взимания консульского сбора.

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