Как зарегистрировать новорожденных за границей украинцев: инструкция Минреинтеграции — Finance.ua

Как зарегистрировать новорожденных за границей украинцев: инструкция Минреинтеграции
В Минреинтеграции объяснили, куда обращаться для регистрации младенца, если украинская женщина рожает за границей.
За границей государственную регистрацию рождения ребенка проводят дипломатические представительства и консульские учреждения Украины.
Как происходит регистрация
- Письменное или устное заявление родителей или одного из них подается в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей.
- В случае несостоятельности родителей регистрация ребенка может производиться его родственниками.
- После заявления родителей ребенка или других лиц консул проводит регистрацию рождения ребенка с одновременным определением его происхождения и присвоением фамилии, имени и отчества.
Какие документы следует предъявить консулу для регистрации
- Документ медицинского учреждения о рождении ребенка или справку от врача, помогавшего при родах.
- Паспорт или другие документы, удостоверяющие личности родителей (родителя).
- Документ, являющийся основанием для внесения сведений об отце (свидетельство о браке, заявление матери, заявление отца о признании отцовства и т.п.).
В течение какого срока следует подать заявление о регистрации? Заявление о регистрации рождения ребенка родители обязаны подать не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка.
Важно! Регистрация рождения, а также выдача свидетельства о регистрации этого акта гражданского состояния производится без взимания консульского сбора.
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