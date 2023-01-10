Как зарегистрировать новорожденных за границей украинцев: инструкция Минреинтеграции — Finance.ua
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Как зарегистрировать новорожденных за границей украинцев: инструкция Минреинтеграции

Личные финансы
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Как зарегистрировать новорожденных за границей украинцев: инструкция Минреинтеграции
Как зарегистрировать новорожденных за границей украинцев: инструкция Минреинтеграции
В Минреинтеграции объяснили, куда обращаться для регистрации младенца, если украинская женщина рожает за границей.
За границей государственную регистрацию рождения ребенка проводят дипломатические представительства и консульские учреждения Украины.

Как происходит регистрация

  1. Письменное или устное заявление родителей или одного из них подается в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей.
  2. В случае несостоятельности родителей регистрация ребенка может производиться его родственниками.
  3. После заявления родителей ребенка или других лиц консул проводит регистрацию рождения ребенка с одновременным определением его происхождения и присвоением фамилии, имени и отчества.

Какие документы следует предъявить консулу для регистрации

  • Документ медицинского учреждения о рождении ребенка или справку от врача, помогавшего при родах.
  • Паспорт или другие документы, удостоверяющие личности родителей (родителя).
  • Документ, являющийся основанием для внесения сведений об отце (свидетельство о браке, заявление матери, заявление отца о признании отцовства и т.п.).
В течение какого срока следует подать заявление о регистрации? Заявление о регистрации рождения ребенка родители обязаны подать не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка.
Важно! Регистрация рождения, а также выдача свидетельства о регистрации этого акта гражданского состояния производится без взимания консульского сбора.
По материалам:
Finance.ua
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