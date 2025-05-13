Кого ищут больше всего: работодатели назвали самые востребованные профессии в Украине в 2025 году — Finance.ua

Кого ищут больше всего: работодатели назвали самые востребованные профессии в Украине в 2025 году
В рейтинг наиболее нужных среди работодателей работников в Украине попали в основном рабочие профессии.
Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка труда, проведенного совместно швейцарской организацией Helvetas Swiss Intercooperation, Государственной службой занятости и Федерацией работодателей Украины.
Рейтинг самых востребованных профессий:
- тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства,
- слесарь-ремонтник,
- электрогазосварщик,
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
- сестра медицинская (брат медицинский),
- слесарь по ремонту подвижного состава,
- водитель автотранспортных средств,
- швея.
Авторы исследования отмечают, что этот перечень станет дорожной картой работы Госслужбы занятости по направлениям обучения безработных и участников боевых действий.
В сообщении также говорится, что около 35% работодателей планируют повышение уровня оплаты труда в 2025 году, однако значительная часть претендентов имеет нереалистичные финансовые ожидания, что создает разрыв между спросом и предложением на рынке труда.
Справка Finance.ua:
- по данным Work.ua, средняя зарплата в Украине среди предложений работы в апреле составила 24,5 тыс. грн, что больше мартовского показателя на 500 грн и показателя февраля на 1000 грн;
- самые высокие зарплаты предлагают на вакансии в Силы обороны, в сфере IT и на руководящие позиции. Также на зарплаты выше среднего могут претендовать брокеры (60 000 грн), ортодонты (58 750 грн), водители-международники (55 000 грн), эндодонтисты (55 000 грн), риелторы (53 500 грн), бизнес-аналитики, монолитчики, радиотехники, рихтовщики (50 000 грн);
- кстати, Госпродпотребслужба с 8 мая этого года начинает новое направление работы — контроль за содержанием объявлений о вакансиях. Такой подход отвечает европейским стандартам.
Большие состояния не рождаются в безопасности. Они создаются в периоды нестабильности — там, где видят возможности только единицы. Те, кто действует тогда, когда другие сомневаются, формируют новую реальность. Конференция Invest Talk Summit — событие для тех, кто мыслит шире и видит глубже. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн
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