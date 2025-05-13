Кого ищут больше всего: работодатели назвали самые востребованные профессии в Украине в 2025 году — Finance.ua

Кого ищут больше всего: работодатели назвали самые востребованные профессии в Украине в 2025 году Сегодня 09:04 — Личные финансы

Кого ищут больше всего: работодатели назвали самые востребованные профессии в Украине в 2025 году

В рейтинг наиболее нужных среди работодателей работников в Украине попали в основном рабочие профессии.

Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка труда, проведенного совместно швейцарской организацией Helvetas Swiss Intercooperation, Государственной службой занятости и Федерацией работодателей Украины.

Рейтинг самых востребованных профессий:

тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства,

слесарь-ремонтник,

электрогазосварщик,

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,

сестра медицинская (брат медицинский),

слесарь по ремонту подвижного состава,

водитель автотранспортных средств,

швея.

Авторы исследования отмечают, что этот перечень станет дорожной картой работы Госслужбы занятости по направлениям обучения безработных и участников боевых действий.

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В сообщении также говорится, что около 35% работодателей планируют повышение уровня оплаты труда в 2025 году, однако значительная часть претендентов имеет нереалистичные финансовые ожидания, что создает разрыв между спросом и предложением на рынке труда.

Справка Finance.ua:

по данным Work.ua, средняя зарплата в Украине среди предложений работы в апреле составила 24,5 тыс. грн, что больше мартовского показателя на 500 грн и показателя февраля на 1000 грн;

самые высокие зарплаты предлагают на вакансии в Силы обороны, в сфере IT и на руководящие позиции. Также на зарплаты выше среднего могут претендовать брокеры (60 000 грн), ортодонты (58 750 грн), водители-международники (55 000 грн), эндодонтисты (55 000 грн), риелторы (53 500 грн), бизнес-аналитики, монолитчики, радиотехники, рихтовщики (50 000 грн);

кстати, Госпродпотребслужба с 8 мая этого года начинает новое направление работы — контроль за содержанием объявлений о вакансиях. Такой подход отвечает европейским стандартам.

Большие состояния не рождаются в безопасности. Они создаются в периоды нестабильности — там, где видят возможности только единицы. Те, кто действует тогда, когда другие сомневаются, формируют новую реальность. Конференция Invest Talk Summit — событие для тех, кто мыслит шире и видит глубже. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн

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Економічна Правда По материалам:

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