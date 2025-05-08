В Україні почнуть контролювати оголошення про вакансії: що перевірятимуть — Finance.ua
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В Україні почнуть контролювати оголошення про вакансії: що перевірятимуть

Особисті фінанси
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В Україні почнуть контролювати оголошення про вакансії: що перевірятимуть
В Україні почнуть контролювати оголошення про вакансії: що перевірятимуть
Держпродспоживслужба з 8 травня цього року розпочинає новий напрям роботи — контроль за змістом оголошень про вакансії. Такий підхід відповідає європейським стандартам.
Як повідомила пресслужба відомства, це передбачено законом щодо розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади, яким Службі передано нагляд за дотриманням рекламного законодавства у сфері працевлаштування.
Моніторинг стосуватиметься усіх вакансій, опублікованих роботодавцями та рекрутинговими агенціями.
Головна увага буде зосереджена на виявленні дискримінаційних формулювань (наприклад, вимог за віком, статтю чи національністю) та фіксації ознак маніпуляцій у вакансіях — завищених обіцянок зарплат без уточнень, замовчування важливої інформації або використання неясних формулювань.
«Роботодавцям варто вже зараз переглянути свої оголошення та привести їх у відповідність до вимог законодавства. Це не лише дозволить уникнути штрафів, а й допоможе зберегти довіру кандидатів. Якщо ви помітили дискримінаційні або оманливі вакансії — зафіксуйте порушення та зверніться до територіальних управлінь Держпродспоживслужби. На ринку праці мають діяти прозорі й рівні правила для всіх», — наголосив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.
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Нагадаємо, Міністерство економіки України працює над розробкою Стратегії зайнятості населення. Складна ситуація на ринку праці потребує комплексних рішень, які допоможуть людям знайти гідну роботу і відновити стабільність на ринку праці.
Найбільш затребувані професії в Україні: продавці, водії, бухгалтери та вантажники. Найбільший дефіцит кадрів спостерігається серед кваліфікованих робітників та професіоналів.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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