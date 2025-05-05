Найбільш затребувані професії на ринку праці — дані Служби зайнятості Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Найбільш затребувані професії на ринку праці — дані Служби зайнятості

Найбільш затребувані професії в Україні: продавці, водії, бухгалтери та вантажники. Найбільший дефіцит кадрів спостерігається серед кваліфікованих робітників та професіоналів.

Про це повідомляє Служба занятості.

Загалом затребувані професії поділяються на чотири великі категорії:

для працівників сфери торгівлі та надання послуг;

для кваліфікованих робітників;

для професіоналів та фахівців;

для некваліфікованих робітників.

Якщо казати про працівників сфери обслуговування та надання послуг, то найчастіше йдеться про:

продавців;

адміністраторів;

кухарів;

торгових представників;

бариста;

офіціантів.

Великий попит за цими професіями зумовлений плинністю кадрів, пояснили в Службі занятості.

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У категорії кваліфікованих робітників, які на основі середньої освіти здобули спеціальні вміння та знання, найбільш затребувані:

водії;

слюсарі;

комплектувальники;

швачки;

електрики.

У категорії професіоналів та фахівців із вищою освітою найбільший попит на:

бухгалтерів;

інженерів;

лікарів;

технологів;

вчителів;

економістів.

«Бізнесу складно знайти людей таких професій, тому що для навчання або перенавчання потрібні помітні гроші та час», — зазначили в пресслужбі відомства.

Серед некваліфікованих робітників найпопулярніші запити на:

вантажників;

прибиральників;

комірників;

підсобних працівників.

У цій категорії основна причина браку кадрів — відносно невисока заробітна плата.

Якщо ж говорити про категорії в цілому, то найбільш дефіцитними є представники другої та третьої груп (тобто кваліфіковані робітники та професіонали).

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