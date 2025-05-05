Найбільш затребувані професії на ринку праці — дані Служби зайнятості — Finance.ua
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Найбільш затребувані професії на ринку праці — дані Служби зайнятості

Особисті фінанси
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Найбільш затребувані професії на ринку праці — дані Служби зайнятості
Найбільш затребувані професії на ринку праці — дані Служби зайнятості
Найбільш затребувані професії в Україні: продавці, водії, бухгалтери та вантажники. Найбільший дефіцит кадрів спостерігається серед кваліфікованих робітників та професіоналів.
Про це повідомляє Служба занятості.
Загалом затребувані професії поділяються на чотири великі категорії:
  • для працівників сфери торгівлі та надання послуг;
  • для кваліфікованих робітників;
  • для професіоналів та фахівців;
  • для некваліфікованих робітників.
Якщо казати про працівників сфери обслуговування та надання послуг, то найчастіше йдеться про:
  • продавців;
  • адміністраторів;
  • кухарів;
  • торгових представників;
  • бариста;
  • офіціантів.
Великий попит за цими професіями зумовлений плинністю кадрів, пояснили в Службі занятості.
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У категорії кваліфікованих робітників, які на основі середньої освіти здобули спеціальні вміння та знання, найбільш затребувані:
  • водії;
  • слюсарі;
  • комплектувальники;
  • швачки;
  • електрики.
У категорії професіоналів та фахівців із вищою освітою найбільший попит на:
  • бухгалтерів;
  • інженерів;
  • лікарів;
  • технологів;
  • вчителів;
  • економістів.
«Бізнесу складно знайти людей таких професій, тому що для навчання або перенавчання потрібні помітні гроші та час», — зазначили в пресслужбі відомства.
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Серед некваліфікованих робітників найпопулярніші запити на:
  • вантажників;
  • прибиральників;
  • комірників;
  • підсобних працівників.
У цій категорії основна причина браку кадрів — відносно невисока заробітна плата.
Якщо ж говорити про категорії в цілому, то найбільш дефіцитними є представники другої та третьої груп (тобто кваліфіковані робітники та професіонали).
Нагадаємо, у 2025 році українці шукають не лише гідну оплату праці, а й стабільність, гнучкий графік та задоволення від своєї професії. Головне для них — висока, конкурентна зарплата, більшість хоче заробляти від 30 до 50 тисяч гривень. Однак найважливішим фактором стає можливістьадаптувати роботу під власний стиль життя, йдеться в опитуванні, що провела платформа OLX Робота у березні 2025 року.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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