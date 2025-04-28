15 професій, про які ви не чули, але за які платитимуть від $100 тис. у 2025 році — Finance.ua

15 професій, про які ви не чули, але за які платитимуть від $100 тис. у 2025 році Сьогодні 07:32 — Світ

15 професій, про які ви не чули, але за які платитимуть від $100 тис. у 2025 році

Forbes склав перелік із 15 професій, для яких ще не існує точної назви, але за які вже готові платити понад $100 000 у 2025 році.

Професіонали, які швидко адаптуються до автоматизації, штучного інтелекту та вимог стійкості, вже сьогодні займають високооплачувані посади, яких не існувало ще десять років тому. Прогнозується, що до 2030 року сотні мільйонів працівників змінять роботу через автоматизацію, а понад мільярд потребуватимуть перекваліфікації. Ця значна трансформація призводить до появи нових, динамічних ролей, які поєднують технічні знання з орієнтацією на потреби людини. Ось 15 найновіших професій з високим доходом, які варто розглянути.

AI Prompt Engineer

Зарплата становить понад $150 тис., робота покликана подолати розрив між людською креативністю та машинним інтелектом. Основні обов’язки:

Створювати та вдосконалювати підказки, які оптимізують продуктивність ШІ.

Сформувати бізнес-потреби у запити, які ШІ зчитає.

Використовувати інструменти ШІ в таких галузях, як охорона здоров’я, фінанси та роздрібна торгівля.

Володіти машинним навчанням, лінгвістичною точністю, креативно вирішувати проблеми.

Головний спеціаліст із сталого розвитку

Зарплата від $300 тис. до $500 тис., задача спеціаліста перетворювати відповідальність за навколишнє середовище на бізнес-стратегію. Основні обов’язки:

Розробляти та впроваджувати ініціативи зі скорочення вуглецю.

Узгоджувати діяльність зі стандартами ESG (Environmental, Social, Governance).

Очолити перехід до циркулярної економіки в усіх відділах.

Від кандидата очікують зацікавленість в екології, нормативні знання цієї сфери, лідерство та готовність управляти ризиками.

Менеджер цифрового робочого місця

Зарплата становить від $120 тис. до $200 тис., працівник визначає, як, де та коли відбувається робота в гібридному світі. Основні обов’язки:

Керувати платформами, які підтримують віддалену співпрацю.

Впроваджувати кібербезпеку та віртуальні робочі процеси.

Виховувати культуру гнучкості та продуктивності.

Важливо також вільно володіти технічною платформою, та бути організованим.

Керівник відділу віддаленого досвіду роботи

Зарплата від $150 тис. до $250 тис., працівник створює людиноорієнтований досвід у розподілених командах. Основні обов’язки:

Розробляти інклюзивні стратегії віртуального навчання та залучення.

Сприяти кар’єрному росту у віддалених середовищах.

Подолати ізоляцію за допомогою ініціатив та цифрового підключення.

Створення культури, робота з людьми, психологічна проникливість і вільне володіння технікою HR.

Представник з питань етики ШІ

Зарплата становить понад $200 тис., а спеціаліст гарантує, що ШІ служить людству, а не навпаки. Основні обов’язки:

Вибудовувати алгоритми перевірки на упередженість і справедливість.

Створити систему управління ШІ та етичні межі.

Узгоджувати інновації в галузі АІ з соціальною відповідальністю.

Важливе також знання систем штучного інтелекту, відповідність законодавству/нормативним нормам та залучення зацікавлених сторін.

Менеджер з циклічної економіки

Зарплата від $130 тис. до $220 тис., посада переосмислює процес виробництва для економіки та ставить його на перше місце. Основні обов’язки:

Проєктувати замкнуті ланцюги постачань.

Продовжувати життєвий цикл продукту та зменшувати відходи.

Впроваджувати інновації в стійкі бізнес-моделі.

Важливі навички для кандидата — матеріалознавство, системне мислення та міжгалузева співпраця.

Спеціаліст з інформаційної грамотності

Зарплата від $140 тис. до $220 тис., робота полягає у розкритті потенціалу компанії завдяки знанню даних. Основні обов’язки:

Зробити аналітику доступною для не технічних команд.

Керувати освітніми ініціативами щодо прийняття рішень на основі даних.

Створювати фреймворки для демократизації інсайтів.

Аналізувати дані, спілкуватися, навчати дорослих і вміти вести перемовини.

Керівник дизайну досвіду

Зарплата від $180 тис. до $250 тис., працівник має підвищити лояльність до бренду завдяки емоційно резонансному дизайну. Основні обов’язки:

Складати карту безперебійних зв’язків між клієнтами особисто чи у цифровому полі.

Інтегрувати UX-дослідження у бізнес-стратегію.

Вимірювати емоційний та функціональний вплив дизайну.

Головні навичка для кандидата — сервіс-дизайн, емпатія, дослідження користувачів та креативна стратегія.

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Начальник відділу персоналізації

Зарплата від $200 тис. до $350 тис., працівник забезпечує індивідуальний досвід в економіці уваги. Основні обов’язки:

Створювати системи для гіперцільового залучення клієнтів.

Використовувати ШІ, щоб рекомендувати, персоналізувати та радувати клієнтів.

Збалансувати персоналізацію з регулюванням конфіденційності.

Важливо мати уявлення про законодавство з конфіденційності та аналіз поведінки клієнтів.

Спеціаліст з прогнозної аналітики

Зарплата від $160 тис. до $240 тис., спеціаліст передбачає можливості ще до їх появи. Основні обов’язки:

Прогнозувати зміни в бізнесі та поведінку клієнтів.

Створювати прогнозні моделі для розробки стратегії.

Перетворювати складні дані в дієві сценарії.

Важливо володіти статистичним моделюванням, машинним навчанням, бізнес-аналітикою.

Аналітик квантових обчислень

Зарплата від $150 тис. до $250 тис., використовує потужності обчислень наступного покоління. Основні обов’язки:

Оцінювати випадки квантового використання для реальних бізнес-проблем.

Співпрацювати з фізиками та інженерами для тестування програм.

Перекладати теоретичні моделі на бізнес-наслідки.

Мати навички з квантової механіки, інформатики, математичного моделювання.

Головний позаштатний спеціаліст з інтеграції

Зарплата від $140 тис. до $230 тис., спеціаліст поєднує штатні команди з талантами на фрилансі. Основні обов’язки:

Створювати системи для гібридної робочої сили.

Створювати платформи для підключення підрядників і співпраці.

Узгоджувати роботу фрилансерів із цілями компанії.

Важливо вміти управляти талантами, інтегрувати платформи, мати знання із відповідного законодавства та вміти розробляти стратегії щодо працівників.

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Дизайнер співпраці людини та ШІ

Зарплата від $160 тис. до $260 тис., робота гарантує, що люди та ШІ доповнюють одне одного. Основні обов’язки:

Розробляти робочі процеси, які покращують людські рішення за допомогою ШІ.

Зменшувати розбіжності між автоматизацією та введенням в робочий процес людини.

Відстежувати результати співпраці для покращення.

Необхідні навички дизайну UX, системного мислення, грамотності у сфері ШІ та розуміння поведінки людини.

Стратег кліматичних ризиків

Зарплата від $180 тис. до $280 тис., спеціаліст допомагає компаніям справлятися зі змінами, пов’язаними з кліматом. Основні обов’язки:

Моделювати кліматичні сценарії та їхній вплив на бізнес.

Консультувати щодо стратегій адаптації до клімату.

Поєднувати кліматичну інформацію з інвестиціями та оперативним плануванням.

Важливі навички з кліматології, управління ризиками, фінансового моделювання та знання політики.

Головний спеціаліст із добробуту

Зарплата від $150 тис. до $250 тис., спеціаліст допомагає підтримувати психічне здоров’я та баланс між роботою й особистим життям. Основні обов’язки:

Розробляти цілісні програми оздоровлення.

Зменшувати виснаження та покращувати умови для людей.

Інтегрувати здоров’я, добробут та культуру між командами.

Мати знання з науки про здоров’я, організаційної психології, залучення працівників і стратегія управління персоналом.

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