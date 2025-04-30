Єдиний реєстр кваліфікацій замість класифікатора професій — президент підписав закон Сьогодні 15:43

Єдиний реєстр кваліфікацій замість класифікатора професій — президент підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 9630 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення національної системи кваліфікацій з урахуванням потреб ринку праці».

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Що передбачає закон

Закон має на меті модернізувати систему професійних кваліфікацій в Україні.

У пояснювальній записці зазначено, що документ покликаний впорядкувати чинну систему та створити Єдиний реєстр кваліфікацій — оновлений Класифікатор професій.

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Для цього планується об’єднання Національного класифікатора професій, Довідника кваліфікаційних характеристик, Реєстру кваліфікацій, а також їх цифровізація та узгодження з іншими державними інформаційними системами.

Чому це важливо

Авторами законопроєкту зазначалося, що існуючі нормативні документи морально застаріли, не відповідають сучасним технологіям та не взаємодіють між собою. Окремі реєстри ведуться різними установами, що ускладнює їхню ефективну роботу. Через це сповільнюється розвиток ринку праці та ускладнюється реалізація функцій органів, відповідальних за кваліфікації.

Терміни реалізації

Створення Єдиного реєстру кваліфікацій має бути завершено протягом одного року з моменту набуття чинності законом.

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