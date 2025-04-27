Ваучери на освіту: які спеціальності обирають українці найчастіше — Finance.ua
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Ваучери на освіту: які спеціальності обирають українці найчастіше

Казна та Політика
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Ваучери на освіту: які спеціальності обирають українці найчастіше
Ваучери на освіту: які спеціальності обирають українці найчастіше
З початку року 8000 українців отримали ваучери на навчання за державний кошт та зможуть опанувати новий фах або спеціальність, які є актуальними на ринку праці. Держава профінансувала їхнє навчання на 76 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.
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Найбільш популярні спеціальності та професії, за якими навчаються за ваучерами цього року:
  • медсестринство (видано 1962 ваучери);
  • кухар (684);
  • соціальний робітник (579);
  • водій (534);
  • медицина (420).
Серед людей, які взяли ваучери на навчання:
  • люди віком понад 45 років — 6137;
  • внутрішньо переміщені особи — 1193;
  • люди з інвалідністю — 479;
  • учасники бойових дій — 252.
Водночас, минулого року ваучери на навчання отримали 23 тисячі українців, держава профінансувала їхнє навчання на 327 млн грн.
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Торік найбільшу кількість ваучерів взяли на навчання за спеціальностями медсестринство, психологія, дошкільна освіта, медицина, а також для опанування професій кухаря, водія, тракториста, кондитера.
У відомстві нагадали, отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які при цьому мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3 років.

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За матеріалами:
Finance.ua
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