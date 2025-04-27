Ваучери на освіту: які спеціальності обирають українці найчастіше — Finance.ua

Ваучери на освіту: які спеціальності обирають українці найчастіше Сьогодні 07:15 — Казна та Політика

Ваучери на освіту: які спеціальності обирають українці найчастіше

З початку року 8000 українців отримали ваучери на навчання за державний кошт та зможуть опанувати новий фах або спеціальність, які є актуальними на ринку праці. Держава профінансувала їхнє навчання на 76 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

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Найбільш популярні спеціальності та професії, за якими навчаються за ваучерами цього року:

медсестринство (видано 1962 ваучери);

кухар (684);

соціальний робітник (579);

водій (534);

медицина (420).

Серед людей, які взяли ваучери на навчання:

люди віком понад 45 років — 6137;

внутрішньо переміщені особи — 1193;

люди з інвалідністю — 479;

учасники бойових дій — 252.

Водночас, минулого року ваучери на навчання отримали 23 тисячі українців, держава профінансувала їхнє навчання на 327 млн грн.

Торік найбільшу кількість ваучерів взяли на навчання за спеціальностями медсестринство, психологія, дошкільна освіта, медицина, а також для опанування професій кухаря, водія, тракториста, кондитера.

У відомстві нагадали, отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які при цьому мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3 років.

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