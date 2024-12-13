Як отримати ваучер на навчання до 30 тис. грн (інструкція) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як отримати ваучер на навчання до 30 тис. грн (інструкція)

Особисті фінанси
65
Як отримати ваучер на навчання до 30 тис. грн (інструкція)
Як отримати ваучер на навчання до 30 тис. грн (інструкція)
Державна служба зайнятості повідомила про те, як подати заявку на отримання ваучера на навчання (підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації).
Сума ваучера — до 30 280 грн.
Читайте також

Як отримати послугу онлайн

1. Потрібно заповнити онлайн форму на отримання послуги.
2. Заповнена заявка автоматично відправляється до відповідного центру зайнятості.
3. Очікуйте повідомлення від кар’єрного радника про подальші кроки на вказані електронну адресу та контатний номер телефону.

Офлайн

Ви можете звернутися до найближчого центру зайнятості та отримати особисту консультацію щодо отримання ваучера на навчання. Після проходження навчання Ви отримаєте диплом про освіту державного зразка.

Умови, хто може отримати

Людина, вік якої понад 45 років.
  • Якщо ви маєте документ учасника бойових дій.
  • маєте професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту;
  • не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;
  • не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;
  • не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
  • не отримували ваучер раніше.
Перелік закладів освіти, які мають право здійснювати діяльність на рівнях вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, для навчання в яких може бути виданий ваучер за посиланням.
Подати заявку на навчання можна за посиланням.
Місце для вашої реклами
Раніше ми писали, що видатки на програму перекваліфікації від Державної служби зайнятості «Ваучер на навчання» цьогоріч заплановані на рівні 250−270 млн грн. 2025 року цю суму планують збільшити до 300 млн грн. Про це розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.
Якщо вартість навчання перебільшує розмір компенсації від держави, цю різницю здобувач освіти оплачує самостійно.
В середньому ж вартість ваучера становить 14−15 тис. грн в залежності від спеціальності.
Зберігайте гроші на депозиті. Каталог з найкращими варіантами вже на Finance.ua.

Вибрати депозит

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.