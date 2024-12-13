Як отримати ваучер на навчання до 30 тис. грн (інструкція) — Finance.ua

Як отримати ваучер на навчання до 30 тис. грн (інструкція) Сьогодні 17:37 — Особисті фінанси

Як отримати ваучер на навчання до 30 тис. грн (інструкція)

Державна служба зайнятості повідомила про те, як подати заявку на отримання ваучера на навчання (підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації).

Сума ваучера — до 30 280 грн.

Як отримати послугу онлайн

1. Потрібно заповнити онлайн форму на отримання послуги.

2. Заповнена заявка автоматично відправляється до відповідного центру зайнятості.

3. Очікуйте повідомлення від кар’єрного радника про подальші кроки на вказані електронну адресу та контатний номер телефону.

Офлайн

Ви можете звернутися до найближчого центру зайнятості та отримати особисту консультацію щодо отримання ваучера на навчання. Після проходження навчання Ви отримаєте диплом про освіту державного зразка.

Умови, хто може отримати

Людина, вік якої понад 45 років.

Якщо ви маєте документ учасника бойових дій.

маєте професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту;

не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;

не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;

не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

не отримували ваучер раніше.

Перелік закладів освіти, які мають право здійснювати діяльність на рівнях вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, для навчання в яких може бути виданий ваучер які мають право здійснювати діяльність на рівнях вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, для навчання в яких може бути виданий ваучер за посиланням.

Подати заявку на навчання можна за посиланням

Раніше ми писали , що видатки на програму перекваліфікації від Державної служби зайнятості «Ваучер на навчання» цьогоріч заплановані на рівні 250−270 млн грн. 2025 року цю суму планують збільшити до 300 млн грн. Про це розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Якщо вартість навчання перебільшує розмір компенсації від держави, цю різницю здобувач освіти оплачує самостійно.

В середньому ж вартість ваучера становить 14−15 тис. грн в залежності від спеціальності.

Зберігайте гроші на депозиті. Каталог з найкращими варіантами вже на Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.