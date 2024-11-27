«Ваучер на навчання»: у 2025 році на програму від Служби зайнятості запланували 300 мільйонів — Finance.ua

«Ваучер на навчання»: у 2025 році на програму від Служби зайнятості запланували 300 мільйонів Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

«Ваучер на навчання»: у 2025 році на програму від Служби зайнятості запланували 300 мільйонів

Видатки на програму перекваліфікації від Державної служби зайнятості «Ваучер на навчання» цьогоріч заплановані на рівні 250−270 млн грн. Наступного року цю суму планують збільшити до 300 млн грн.

Про це в коментарі розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

«Цього року планується, що програма за ваучерами буде профінансована в обсязі 250−270 млн грн. На наступний рік ми плануємо навіть трішки збільшити, до 300 млн грн», — сказала Жовтяк.

Наразі максимальна сума ваучера на навчання становить 10 прожиткових мінімумів, що дорівнює 30 280 грн.

Якщо вартість навчання перебільшує розмір компенсації від держави, цю різницю здобувач освіти оплачує самостійно.

В середньому ж вартість ваучера становить 14−15 тис. грн в залежності від спеціальності.

«Найдорожча — психологія. Наприклад, у Києві складно найти навчальний заклад, де вистачить 30 тис. грн на навчання цій спеціальності. Але люди беруть ваучери і доплачують самостійно», — додала директорка Служби зайнятості.

Сьогодні за програмою перекваліфікації від ДСЗУ можна пройти навчання 155 професіям та спеціальностям. Цього року вже видано майже 22,5 тис. ваучерів.

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Укрінформ За матеріалами:

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