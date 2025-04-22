Які професії наразі найбільше затребувані — Finance.ua

Які професії наразі найбільше затребувані Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Які професії наразі найбільше затребувані

Директор Держцентру зайнятості повідомила, що найбільш затребуваними в Україні є робітничі професії. Роботодавці шукають водіїв, будівельників, зварювальників та готові перенавчати персонал.

В Україні наразі найбільш затребуваними є професійно-технічні напрямки в професіях й спеціальностях.

Про це повідомила директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк та наголосила, що потрібно популяризувати професійно-технічну освіту.

Вона наголосила, що робота для людей з інвалідністю є, й Державний центр зайнятості готовий допомагати й підбирати для них роботу.

Жовтяк нагадала, що є програма з облаштування робочого місця для людей з інвалідністю.

«Якщо роботодавець бере на роботу людину першої, другої групи інвалідності й облаштовує робоче місце для неї — спеціалізовані меблі, турнікети, пандуси тощо, ми як Державна служба зайнятості компенсуємо 120 тис. грн, якщо у людини перша група, і 80 тис. грн, якщо друга група інвалідності. Також під цю програму підпадають ветерани, які демобілізують та повертаються на закріплене робоче місце, у разі якщо отримали інвалідність», — пояснила вона.

«Навіть по опитуванню можу сказати, що роботодавці підвищують заробітну плату й готові (це робити — ред). Безумовно збільшився податок, військовий збір і це теж не для кожного сприяє, але середня заробітна плата по Україні росте, тому що починається внутрішня конкуренція за кандидата. З одного боку це мінус, а з іншого боку, це дає можливість піднімати рівень зарплати для людей», — зазначила Жовтяк.

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УНН За матеріалами:

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