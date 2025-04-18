Машиністки, трактористки: скільки жінок навчаються «чоловічим» професіям — Finance.ua

Машиністки, трактористки: скільки жінок навчаються «чоловічим» професіям Сьогодні 17:20 — Особисті фінанси

Машиністки, трактористки: скільки жінок навчаються «чоловічим» професіям

У Службі зайнятості 72 жінки навчаються професіям, де традиційно переважали чоловіки.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості.

«Все більше українських компаній по всій Україні долучаються до експериментального проекту Державної служби зайнятості, спрямованого на навчання жінок професіям в яких раніше переважали чоловіки», — сказано в повідомленні.

Мета ініціативи — забезпечення підприємств кваліфікованими кадрами та підвищення конкурентоспроможності жінок на сучасному ринку праці.

«Завдяки проєкту роботодавці мають змогу підготувати нових спеціалісток для сфер, де відчувається нестача працівників, а учасниці — здобути затребувану професію та гарантоване працевлаштування після навчання», — кажуть у Держслужбі зайнятості.

З початку дії проєкту вже понад 70 жінок розпочали навчання. Серед учасників програми — роботодавці Полтавської, Харківської, Чернігівської, Івано-Франківської та Черкаської областей.

Умови участі

Фінансування навчання у рамках проекту здійснюється за рахунок Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Вартість курсу не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на сьогодні це 30 280 грн). Якщо навчання коштує більше, різницю може покрити або роботодавець, або учасниця.

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Програма дозволяє жінкам опанувати 31 професію, що належать до категорії традиційно чоловічих, серед яких:

водійка тролейбуса, навантажувача, трамвая;

машиністка крана;

трактористка;

майстриня з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;

слюсарка з ремонту колісних транспортних засобів та інші.

Як долучитись до проєкту

Роботодавець може подати заявку на участь у проєкті як онлайн, так і офлайн.

Онлайн-заявка надсилається автоматично до центру зайнятості через офіційний портал. Після опрацювання, фахівець служби зв’яжеться з роботодавцем для уточнення деталей.

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Офлайн-звернення можливе у будь-якому найближчому центрі зайнятості, де можна отримати консультацію та оформити заявку безпосередньо.

Нагадаємо, за даними Конфедерації роботодавців України, у 2022−2023 рр. компанії втратили понад 781 тисячу чоловіків: одні звільнилися, інших мобілізували, а треті виїхали або перевелися на неофіційну роботу. При цьому жінок пішло з ринку праці майже вдвічі більше, ніж чоловіків — до 1,5 млн. Так, у п’ятірці найбільш затребуваних робіт: водії вантажних і легкових машин, а також робітники на виробництві та у будівельній сфері.

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