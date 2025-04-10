В яких професіях у бізнесі домінують жінки — Finance.ua

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В яких професіях у бізнесі домінують жінки

Казна та Політика
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В яких професіях у бізнесі домінують жінки
В яких професіях у бізнесі домінують жінки
2024 рік став періодом найвищого приросту кількості підприємиць. Втім, жіноче підприємництво в Україні охоплює не лише ФОПи, але й компанії у формі юридичних осіб — господарські товариства, де масштаби бізнесу, структура управління та вплив на економіку є принципово іншими.
Про це йдеться в дослідженні YouControl.
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Жінки домінують на позиції головного бухгалтера у найбільших фірмах. Серед топ-1000 компаній станом на 2024 рік 807 підприємств (81%) мали головними бухгалтерами жінок, тоді як лише 113 компаній (11%) — чоловіків. У близько 8% випадків інформація про головбуха була відсутня.
Отже, 4 з 5 провідних компаній країни фінансовий облік довіряють саме жінкам.
Ця пропорція підтверджує досить усталену тенденцію: бухгалтерська справа в Україні є сферою, де працює переважно жіночий персонал, зокрема і на керівних ролях.
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Проте динаміка змінюється — за даними на початок 2025 року частка жінок серед головних бухгалтерів топ-компаній дещо знизилася (до ~73%), а чоловіків — зросла (~14%).
Нагадаємо, в Україні з 2020 по 2024 рік спостерігалося зростання кількості фізичних осіб-підприємців (ФОПів), незважаючи на складні економічні та зовнішні умови, включаючи повномасштабне вторгнення росії в 2022 році. Станом на кінець 2024 року в країні налічувалося 2,3 мільйона ФОПів, з яких 1,1 мільйона (48,1%) — жінки.

Довідка Finance.ua:

  • Понад три п’ятих топ-компаній України контролюються виключно чоловіками, і тільки кожна тринадцята компанія — виключно жінками. У решті випадків або власники обох статей спільно керують бізнесом, або ж бенефіціарів не розкрито.
  • Це вказує на те, що на найвищому рівні бізнесу жінки представлені значно меншою мірою, ніж у середньому по економіці.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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