Що змінилося на ринку праці в Україні (опитування) — Finance.ua

Що змінилося на ринку праці в Україні (опитування) Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Що змінилося на ринку праці в Україні (опитування)

У 2025 році українці шукають не лише гідну оплату праці, а й стабільність, гнучкий графік та задоволення від своєї професії. Головне для них — висока, конкурентна зарплата, більшість хоче заробляти від 30 до 50 тисяч гривень.

Однак найважливішим фактором стає можливість адаптувати роботу під власний стиль життя.

Про це йдеться в опитуванні, що провела платформа OLX Робота у березні 2025 року.

Серед респондентів 12% - безробітні, які активно шукають нове місце роботи, ще 6% - працюють тимчасово й також розглядають інші варіанти.

Найактивніша вікова категорія — від 25 до 44 років, саме на неї припадає 57% відповідей. Більшість опитаних — чоловіки (58%). Пошук нової роботи найчастіше зумовлений кількома чинниками: низька оплата праці на попередньому місці, скорочення, закриття компанії або ж бажання кардинально змінити професійний напрям. І справді, близько 40% респондентів зізналися, що за останні три роки повністю або частково змінили сферу своєї діяльності.

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У яких сферах шукають роботу

Найпопулярнішими напрямами, в яких сьогодні шукають роботу українці, є торгівля та продажі — 37%, транспорт і логістика — 16%, IT — 12%, а також виробництво й інженерія — ще 12%. Саме ці галузі більшість респондентів називають перспективними у 2025 році. Цікавий факт: майже кожен п’ятий (19%) воліє працювати на фрилансі, без жорсткої прив’язки до конкретного роботодавця.

Які зарплати

Очікування щодо заробітної плати залишаються високими. Найпоширеніший запит — від 30 до 50 тисяч гривень на місяць (30% респондентів). Ще 29% задовольнилися б зарплатою у межах 20−30 тисяч, тоді як 25% мріють про дохід понад 50 тисяч гривень. Лише 13% згодні працювати за 10−20 тисяч.

Для порівняння: згідно з аналітикою OLX Робота, медіанна зарплата, яку реально пропонують роботодавці в Україні, становить 22 500 грн. Сучасні шукачі роботи активно користуються діджитал-інструментами. Більшість (46%) звертаються до спеціалізованих онлайн-платформ, таких як OLX Робота. Стільки ж респондентів шукають вакансії через знайомих, ще 18% - через соціальні мережі: Facebook, Telegram, LinkedIn тощо.

На що звертають увагу під час вибору роботи

Найважливішим критерієм під час вибору нової роботи українці вважають рівень заробітної плати — про це зазначили 68% учасників опитування. Далі у списку пріоритетів — гнучкий графік (45%) і надійність компанії (44%). Також важливими є дружня атмосфера в колективі (40%), офіційне працевлаштування (37%) та кар’єрні перспективи (34%).

Серед менш формальних, але не менш важливих критеріїв — зацікавленість у професії та задоволення від роботи. Це свідчить про зміну ставлення до праці загалом, тепер це не лише джерело доходу, а й простір для реалізації себе.

Який формат роботи є найзручнішим

Ще одна зміна — формат роботи. Пандемія та війна вплинули на переоцінку того, де й як українці хочуть працювати. Найоптимальнішим варіантом вважають гібридну модель: частково в офісі, частково — віддалено. Саме її обрали 36% респондентів. Повністю офісну роботу розглядають лише 7%.

Це означає, що більшість українців прагне гнучкості та контролю над своїм робочим графіком. До того ж для багатьох важливе місце роботи — 62% хочуть працювати у своєму місті, 17% готові до переїзду в межах України, а 21% - розглядають можливість еміграції за кордон.

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Обозреватель За матеріалами:

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