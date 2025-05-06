ТОП-10 ваксансій для підзаробітку на літо — Finance.ua

ТОП-10 ваксансій для підзаробітку на літо Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

ТОП-10 ваксансій для підзаробітку на літо

Влітку багато хто мріє підзаробити. Work.ua зібрав вакансії з різних сфер, щоб кожен зміг заробити на свою мрію.

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Робота з дітьми

Львів, зарплата 25 000 грн (5 000 за тижневий заїзд).

Навчальний центр Helen Doron шукає викладачів і тьюторів на літні програми таборів RainbowLand. Підійдуть кандидати, які вільно володіють англійською, хочуть працювати з дітьми або мають педагогічну освіту. Роботодавець пропонує самостійно вибрати кількість заїздів, забезпечення необхідними матеріалами, проходження курсів для підготовки роботи з дітьми.

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Дніпро, зарплата 20 000−23 000 грн.

У BerryLand шукають кандидата, який любить і вміє працювати з дітьми. Серед обовʼязків — потрібно забезпечувати комфорт, безпеку та дисципліну в дитячому колективі, проводити цікаві заняття і спілкуватися з батьками. Компанія гарантує офіційне працевлаштування, гідну зарплату, проживання, безкоштовне харчування і навчання у команді.

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Львів, зп не вказано.

У компанію MriyDiy потрібна людина, яка навчить малечу малюванню. Обовʼязки: розробка навчальних матеріалів, проведення уроків, надання зворотного звʼязку про процес навчання, заповнення звітностей. Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, конкурентну винагороду, роботу з однодумцями та можливість карʼєрного розвитку.

Робота у сфері HoReCa

Дрогобич, зарплата 10 000−20 000 грн.

Команда ресторану Haze у пошуках офіціанта — комунікабельного шукача, який знається на гарному сервісі. Ідеальний кандидат — людина, що дотримується стандартів обслуговування: рекомендує напої та страви, приймає й оформлює замовлення. Умови: гнучкий робочий графік, можливість карʼєрного зростання, зарплата + чайові.

Вишеньки, зарплата 16 000−20 000 грн.

У заміський комплекс Wish Aqua&SPA Resord потрібна господиня, яка підтримуватиме чистоту за прикріпленою зоною. Роботодавець пропонує вахтовий метод роботи із проживанням на території клубу, гнучкий графік із можливістю відпочинку в будь-який момент та штатне харчування.

Київ, зарплата 21 450 грн

Кондитерська Milk Bar шукає кандидата на омріяну роботу — продавець морозива. Шукач буде презентувати асортимент, приймати й видавати замовлення, контролювати чистоту на робочому місці. Роботодавець пропонує графік 2/2 з 10:00 по 21:00, штатне харчування, знижки на все меню і можливість професійного розвитку.

Івано-Франківськ, зарплата 14 000−18 000 грн

Canadian Food у пошуках офіціанта на літній майданчик. Потрібен стресостійкий та комунікабельний кандидат, який працюватиме за графіком 3/3. Пропонують корпоративне таксі в кінці робочого дня, безкоштовне харчування і бонусну систему як мотивацію для персоналу.

Робота в інших напрямах

Шаян, 21 000 грн (8 000 грн за зміну 11 днів).

LaLa Wood — дитячий табір у Карпатах. Команда у пошуках контент-менеджера, який покаже життя табору очима дитини. Основні завдання — зйомка контенту, обробка і постинг найкращих зображень, робота з вожатими та керівниками програми. Роботодавець покриває витрати на проживання, харчування, проїзд і медичну книгу. Також пропонують медичне страхування на час роботи у таборі.

Шумськ, зп не вказана.

Компанія «Контінентал Фармерз Груп» запрошує менеджера з обліку врожаю, який буде організовувати рух вантажного транспорту в полі та контролювати логістику. Вимоги до кандидата: наявність актуального посвідчення водія категорії «В» зі стажем їзди та знання ПК. Пропонують офіційне працевлаштування, позмінний графік роботи, харчування коштом роботодавця і компенсацію пального, якщо доводиться використовувати власне авто.

Запоріжжя, зарплата 12 000−14 000 грн

Пляжно-розважальний комплекс Pool&Beach запрошує до себе медсестру. Щоб працювати там, потрібен досвід роботи медсестрою, хороші комунікативні навички і здатність працювати у швидкому темпі. Пропонують безкоштовне харчування і робочий графік 3/3 з 09:30 до 20:30.

найбільш дефіцитних професій: водій, швачка, тракторист, слюсар-ремонтник, електрогазозварник, продавець. Нагадаємо, після трьох років великої війни на ринку праці склалася досить дивна ситуація — за доволі високого рівня безробіття роботодавці не можуть заповнити вакансії. Держслужба опитала 55 тисяч роботодавців, на яких працюють 4,2 мільйона українців, і склала перелік : водій, швачка, тракторист, слюсар-ремонтник, електрогазозварник, продавець.

Серед некваліфікованих робітників найпопулярніші запити на:

вантажників;

прибиральників;

комірників;

підсобних працівників.

У цій категорії основна причина браку кадрів — відносно невисока заробітна плата.

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