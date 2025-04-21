Доходи ТОП-10 найбільших компаній в Україні у сфері транспорту та логістики — Finance.ua

Доходи ТОП-10 найбільших компаній в Україні у сфері транспорту та логістики Сьогодні 11:33 — Фондовий ринок

Доходи ТОП-10 найбільших компаній в Україні у сфері транспорту та логістики, freepik.com

Минулого року ТОП-10 найкращих компаній у сфері транспорту та логістики отримали понад 243 млрд грн сукупного доходу, що на 12% більше, ніж у 2023 році.

Про це йдеться у дослідження Опендатаботу.

Зазначається, що у 8 компаній підріс дохід, проте вийти в чистий прибуток змогли лише 5 з десятки найкращих.

Сумарний прибуток п’ятірки — 8,16 млрд грн, а от збитки чотирьох інших компаній склали 12,1 млрд грн. Ще одна компанія вийшла в нуль торік.

Хто у лідерах за доходом

Дослідники зауважили, попри те, що половина компаній-лідерів належить державі, саме на них припадає понад 70% сукупного доходу топу: 171,89 млрд грн.

«Укрзалізниця», незмінний лідер Індексу, торік отримала 102,87 млрд грн доходу (+11% за рік). Втім за підсумками року компанія все одно вийшла у збитки: 4,19 млрд грн.

Схожа ситуація в Укртрансгазу: дохід скоротився майже на третину, а збитки сягли 7,44 млрд грн.

За даними Опендатабот, більш вдалим рік був для «Укрпошти». Попри те, що компанія завершила рік в мінус, збитки вдалось зменшити майже у 2 рази. Загалом «Укрпошта» збільшила свій дохід на 12% — до 12,98 млрд грн торік.

Держкомпанія Оператор ГТС України за рік збільшила доходи на 7%, до 38,53 млрд грн. Хоча й чистий прибуток скоротився у 8,7 раза до 1,27 млрд грн, за результатами року компанія все одно вийшла в плюс.

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Дохід державної «Укртранснафти» зменшився неістотно, а от прибуток скоротився аж у 16 разів — 1,22 млрд грн. Дослідники зазначають, щоу попередньому Індексі саме ця компанія була лідером за прибутком серед десятки найкращих.

Вже другий рік поспіль друге місце в Індексі займає «Нова Пошта», що належить до групи NOVA — її дохід зріс на 23% до 44,78 млрд грн. Але прибуток, навпаки, зменшився у 1,6 раза — до 2,5 млрд грн.

Цьогоріч до Індексу вперше потрапила ще одна компанія з групи NOVA — Нео-Транс. Вона показала найшвидше зростання доходу серед десятки найкращих: +100% (6,5 млрд грн). Її прибуток теж зріс удвічі — до 116,55 млн грн. Разом на обидві компанії NOVA припадає 21% сукупного доходу лідерів.

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«Логістик юніон» з групи АТБ також не відстає. Так, компанія піднялась у рейтингу на кілька позицій, наростивши дохід на 29% і отримавши найбільший прибуток серед усіх — 3,06 млрд грн (+40%).

А от компанія «Лемтранс» з групи СКМ Ахметова демонструє стабільність та третій рік поспіль залишається на сьомій позиції. Її дохід зріс лише на 3%: до 7,3 млрд грн.

До цьогорічного Індексу увійшла ще одна нова компанія — «Українські вертольоти». Попри збільшення доходу на 17% (до 872 млн грн), яке дозволило увірватись у топ, бізнес зафіксував збитки на 52,5 млн грн.

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