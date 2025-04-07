Нова пошта відкрила відділення у Мадриді — Finance.ua
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Нова пошта відкрила відділення у Мадриді

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Нова пошта відкрила відділення у Мадриді
Нова пошта відкрила відділення у Мадриді
Компанія експрес-доставки «Нова пошта» відкрила відділення у столиці Іспанії Мадриді.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
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Зазначається, що нова точка сервісу працює у Мадриді за адресою: C. del Cañaveral, 95, Bajos 1, 28029.
Тут можна швидко відправити та отримати документи та посилки вагою до 30 кг і розмірами до 120×70×70 см.
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Нова пошта доставляє на будь-яку адресу по Мадриду, по Іспанії, а також до 17-ти країн Європи. Термін доставки з України до Іспанії — від 5 днів.
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Вартість доставки залежить від ваги та місця призначення.
У повідомленні сказано, що для Нової пошти Мадрид став сьомим містом в Іспанії.
З 2024 року компанія також відкрила власні відділення у Барселоні, Валенсії, Аліканте, Торрев’єсі та Малазі.
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Нова пошта працює вже у 17 країнах Європи.
Нова пошта — оператор на ринку експрес-доставки поштових відправлень, створений у 2001 році.

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За матеріалами:
Finance.ua
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