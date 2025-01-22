«Нова пошта» відкрила відділення в Манчестері — Finance.ua

«Нова пошта» відкрила відділення в Манчестері
Мережа компанії «Нова пошта» відкрила відділення у Манчестері.
Про це інформує пресслужба компанії.
Це вже третє відділення Nova Post у Сполученому Королівстві. Два перші працюють у Лондоні. Відтепер і в Манчестері наші клієнти можуть зручно відправляти та отримувати посилки, документи і вантажі до 100 кг.
Адреса: 149 Cheetham Hill Rd, Cheetham Hill, Манчестер. Відділення працює щодня.
Що пропонуть:
- кур’єрську доставку з будь-якої адреси у Сполученому Королівстві, включаючи Вельс, Шотландію та Північну Ірландію;
- можливість виклику кур’єра для вже оплачених і запакованих відправлень;
- відправлення та отримання через 7000 поштоматів наших партнерів InPost для посилок до 15 кг. Переваги для вас:🇺🇦доставка в Україну — від 5 днів;
- вибір зручного часового інтервалу для входу кур’єра в день оформлення.
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Нагадаємо, Нова пошта вийшла на ринок 12 європейської країни. Нова пошта вийшла на ринок Іспанії та відкрила там перше власне відділення під брендом Nova Post.
Нова пошта у Європі має більше 35 тисяч точок сервісу із відправки та отримання посилок, із яких 90 — власні відділення Nova Post.
Довідка Finance.ua:
- Нова пошта відкрила відділення ще в одному місті Польщі.
- «Нова пошта» вийшла на ринок Австрії, пропонуючи власну кур’єрську доставку. Це вже 15-та країна, де діє «Нова пошта», однак цього разу компанія працює в новому форматі: в Австрії доступна лише адресна доставка.
- З 1 жовтня Нова пошта оновила тарифи на послуги з доставки документів, посилок, вантажів, палет, дисків та шин, а також паковання та окремих додаткових послуг.
Нова вартість дотавки посилок між відділеннями та поштоматами по місту (Локал):
- до 2 кг — 60 грн (+10 грн)
- до 10 кг — 90 грн (+10 грн)
- до 30 кг — 140 грн (+20 грн)
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