«Нова пошта» відкрила відділення в Манчестері — Finance.ua

«Нова пошта» відкрила відділення в Манчестері Сьогодні 14:12 — Фондовий ринок

«Нова пошта» відкрила відділення в Манчестері

Мережа компанії «Нова пошта» відкрила відділення у Манчестері.

Про це інформує пресслужба компанії.

Читайте також Нова пошта відкрила відділення ще в одному місті Польщі

Це вже третє відділення Nova Post у Сполученому Королівстві. Два перші працюють у Лондоні. Відтепер і в Манчестері наші клієнти можуть зручно відправляти та отримувати посилки, документи і вантажі до 100 кг.

Адреса: 149 Cheetham Hill Rd, Cheetham Hill, Манчестер. Відділення працює щодня.

Читайте також Нова пошта запустила свою першу сонячну електростанцію потужністю 1 МВт

Що пропонуть:

кур’єрську доставку з будь-якої адреси у Сполученому Королівстві, включаючи Вельс, Шотландію та Північну Ірландію;

можливість виклику кур’єра для вже оплачених і запакованих відправлень;

відправлення та отримання через 7000 поштоматів наших партнерів InPost для посилок до 15 кг. Переваги для вас:🇺🇦доставка в Україну — від 5 днів;

вибір зручного часового інтервалу для входу кур’єра в день оформлення.

Нагадаємо, Нова пошта вийшла на ринок 12 європейської країни. Нова пошта вийшла на ринок Іспанії та відкрила там перше власне відділення під брендом Nova Post.

Нова пошта у Європі має більше 35 тисяч точок сервісу із відправки та отримання посилок, із яких 90 — власні відділення Nova Post.

Довідка Finance.ua:

Нова пошта відкрила відділення ще в одному місті Польщі.

«Нова пошта» вийшла на ринок Австрії, пропонуючи власну кур’єрську доставку. Це вже 15-та країна, де діє «Нова пошта», однак цього разу компанія працює в новому форматі: в Австрії доступна лише адресна доставка.

З 1 жовтня Нова пошта оновила тарифи на послуги з доставки документів, посилок, вантажів, палет, дисків та шин, а також паковання та окремих додаткових послуг.

Нова вартість дотавки посилок між відділеннями та поштоматами по місту (Локал):

до 2 кг — 60 грн (+10 грн)

до 10 кг — 90 грн (+10 грн)

до 30 кг — 140 грн (+20 грн)

Якщо вам не вистачає грошей, то з кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.