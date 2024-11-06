Нова пошта відкрила відділення ще в одному місті Польщі — Finance.ua

Нова пошта відкрила відділення ще в одному місті Польщі Сьогодні 16:47 — Світ

Нова пошта відкрила відділення ще в одному місті Польщі

У вівторок, 5 листопада, Нова пошта відкрила перше відділення у польському місті Радом.

Працюватиме воно за адресою: Generała Leopolda Okulickiego 59, 26−600.

Скористатися послугами відділення можна буде за таким графіком:

пн-пт: 8:00—20:00 ,

, вихідні: 9:00—18:00 .

З нагоди відкриття Nova Post у Радомі дарує знижку 25% на доставлення посилок в Україну та Польщу. Акційний тариф діятиме з 5 до 12 листопада.

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Нагадаємо, у жовтні Нова пошта відкрила відділення у прикордонному містечку Медика (Medyka 405a, 37−732), а також третє за рахунком відділення у Познані (ul. Dąbrowskiego, 133/135).

Що можна відправляти з Польщі

Принагідно нагадуємо про перелік товарів, які заборонено відправляти з України до Польщі.

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