Нова пошта відкрила відділення ще в одному місті Польщі — Finance.ua

Нова пошта відкрила відділення ще в одному місті Польщі
У вівторок, 5 листопада, Нова пошта відкрила перше відділення у польському місті Радом.
Працюватиме воно за адресою: Generała Leopolda Okulickiego 59, 26−600.
Скористатися послугами відділення можна буде за таким графіком:
- пн-пт:
8:00—20:00,
- вихідні:
9:00—18:00.
З нагоди відкриття Nova Post у Радомі дарує знижку 25% на доставлення посилок в Україну та Польщу. Акційний тариф діятиме з 5 до 12 листопада.
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Нагадаємо, у жовтні Нова пошта відкрила відділення у прикордонному містечку Медика (Medyka 405a, 37−732), а також третє за рахунком відділення у Познані (ul. Dąbrowskiego, 133/135).
Що можна відправляти з Польщі
Принагідно нагадуємо про перелік товарів, які заборонено відправляти з України до Польщі.
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