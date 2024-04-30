Нова пошта вийшла на ринок 12 європейської країни — Finance.ua

Нова пошта вийшла на ринок 12 європейської країни
Нова пошта вийшла на ринок Іспанії та відкрила там перше власне відділення під брендом Nova Post.Іспанія стала 12 європейською країною, у якій компанія відкрила відділення.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Плануємо відкрити по 5−6 пунктів видачі у кожному місті уздовж узбережжя: від Барселони, Валенсії, Аліканте, до Мурсії, Малаги і Естепони, а також у столиці - Мадриді», — розповів СЕО Nova Post в Іспанії Олександр Павловський.
Перше відділення Nova Post відкрилось в Барселоні за адресою C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 8 030. Відділення приймає відправлення до 100 кг та працює щодня.
Вартість доставки з України в Іспанію у відділення:
- документи до 1 кг — 1000 грн;
- посилки до 2 кг — 1050 грн;
- посилки до 10 кг — 1700 грн;
- посилки до 30 кг — 3000 грн;
- вантажі від 30 до 1 000 кг — 120 грн за кожен кілограм.
Кур'єрська доставка
У травні почне працювати адресне обслуговування — кур'єром можна буде відправити та доставити вантажі до 1000 кг на будь-яку адресу в Іспанії. Доставка кур'єром сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг, або +120 грн за кожні 100 кг.
Довідка Finance.ua:
- Нова пошта у Європі має більше 35 тисяч точок сервісу із відправки та отримання посилок, із яких 90 — власні відділення Nova Post.
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