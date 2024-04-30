Нова пошта вийшла на ринок 12 європейської країни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нова пошта вийшла на ринок 12 європейської країни

Фондовий ринок
13
Нова пошта вийшла на ринок 12 європейської країни
Нова пошта вийшла на ринок 12 європейської країни
Нова пошта вийшла на ринок Іспанії та відкрила там перше власне відділення під брендом Nova Post.Іспанія стала 12 європейською країною, у якій компанія відкрила відділення.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Плануємо відкрити по 5−6 пунктів видачі у кожному місті уздовж узбережжя: від Барселони, Валенсії, Аліканте, до Мурсії, Малаги і Естепони, а також у столиці - Мадриді», — розповів СЕО Nova Post в Іспанії Олександр Павловський.
Перше відділення Nova Post відкрилось в Барселоні за адресою C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 8 030. Відділення приймає відправлення до 100 кг та працює щодня.

Вартість доставки з України в Іспанію у відділення:

  • документи до 1 кг — 1000 грн;
  • посилки до 2 кг — 1050 грн;
  • посилки до 10 кг — 1700 грн;
  • посилки до 30 кг — 3000 грн;
  • вантажі від 30 до 1 000 кг — 120 грн за кожен кілограм.

Кур'єрська доставка

У травні почне працювати адресне обслуговування — кур'єром можна буде відправити та доставити вантажі до 1000 кг на будь-яку адресу в Іспанії. Доставка кур'єром сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг, або +120 грн за кожні 100 кг.

Довідка Finance.ua:

  • Нова пошта у Європі має більше 35 тисяч точок сервісу із відправки та отримання посилок, із яких 90 — власні відділення Nova Post.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.