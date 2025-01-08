Нова пошта запустила свою першу сонячну електростанцію потужністю 1 МВт — Finance.ua
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Нова пошта запустила свою першу сонячну електростанцію потужністю 1 МВт

Енергетика
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Нова пошта запустила свою першу сонячну електростанцію потужністю 1 МВт
Нова пошта запустила свою першу сонячну електростанцію потужністю 1 МВт
«Нова пошта» запустила свою першу сонячну електростанцію. У найближчих планах — встановити промислові системи безперебійного живлення та обладнання для зберігання електроенергії.
Про це повідомила пресслужба компанії.
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Сонячна електростанція (СЕС) має потужність 1 МВт та займає 5000 квадратних метрів. Вартість проєкту склала 14 мільйонів гривень, планова окупність становить три роки.
Найближчим часом компанія встановить промислові системи безперебійного живлення та обладнання для зберігання електроенергії, що зробить її енергетичні потужності ще ефективнішими.
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«Бізнес має працювати за будь-яких умов, і ніякі зовнішні обставини не дають нам права підвести наших клієнтів та партнерів. Тому ми поставили собі за мету стати енергонезалежною компанією. Розвиваючи власні відновлювальні джерела енергії, ми можемо не тільки забезпечити електроенергією потреби нашої логістики, а й зменшити навантаження на загальну електромережу в умовах дефіциту», — прокоментував співвласник Нової пошти Володимир Поперешнюк.
Нагадаємо, що у 2024 року в складі групи NOVA (Нова пошта) була створена компанія Нова Енерджі, щоб забезпечити паливно-енергетичну незалежність компаній групи. Зараз компанія вже працює на ринку гуртових поставок пального, а у майбутньому вийде і на ринок поставок електроенергії.
За матеріалами:
Finance.ua
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