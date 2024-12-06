Авіакомпанія Нової пошти вирішила базуватися у Празі — Finance.ua

Авіакомпанія Нової пошти вирішила базуватися у Празі Сьогодні 18:45 — Фондовий ринок

Авіакомпанія Нової пошти вирішила базуватися у Празі

Вантажна авіакомпанія Supernova Airlines, що належить власникам Нової пошти Вячеславу Климову та Володимиру Поперешнюку, планує зробити Прагу своєю базою для нових міжнародних рейсів.

Про це в інтерв’ю ЦТС повідомив головний виконавчий директор компанії Ярослав Красножон.

«Прага виникла тому, що Чехія привітно ставиться до українських підприємств, вона надала нам змогу використовувати її аеропорт для польотів у Штати. Хоча, наприклад, Польща не хоче цього робити. І Румунія теж не поспішає. А Чехія пішла нам назустріч. Попри наявність європейського сертифіката, таке рішення залишається на розсуд авіаційної влади країни», — розповів Красножон.

Він також поділився деталями планування рейсів до США.

«Плануємо, що це будуть рейси Прага — Нью-Йорк. У Нью-Йорку, скоріше за все, буде аеропорт Ньюарк-Ліберті. Це буде переліт із технічною посадкою в Кефлавіку для дозаправлення», — зазначив Красножон.

Supernova Airlines вже співпрацює з двома технічними партнерами. Першою компанією стала європейська AirHub, яка брала участь у переданні літака від лізингодавця. Окрім цього, авіакомпанія уклала контракт з українською Air Service, що займається обслуговуванням літаків у Празі.

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«Ми надаємо перевагу співпраці з українськими компаніями. Якщо ж відповідного українського партнера немає, тоді звертаємося до інших», — наголосив Красножон.

Раніше повідомлялося, що у жовтні 2024 року авіакомпанія Supernova Airlines, що належить до групи Nova, отримала дозвіл від Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) на виконання польотів у Європі (Part-TCO).

Крім того, компанія отримала від Державної авіаційної служби дозвіл на виконання регулярних авіарейсів до Львова та Києва, що дасть змогу виконувати польоти одразу після відкриття неба над Україною.

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