Авіакомпанія Нової пошти вирішила базуватися у Празі — Finance.ua
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Авіакомпанія Нової пошти вирішила базуватися у Празі

Фондовий ринок
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Авіакомпанія Нової пошти вирішила базуватися у Празі
Авіакомпанія Нової пошти вирішила базуватися у Празі
Вантажна авіакомпанія Supernova Airlines, що належить власникам Нової пошти Вячеславу Климову та Володимиру Поперешнюку, планує зробити Прагу своєю базою для нових міжнародних рейсів.
Про це в інтерв’ю ЦТС повідомив головний виконавчий директор компанії Ярослав Красножон.
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«Прага виникла тому, що Чехія привітно ставиться до українських підприємств, вона надала нам змогу використовувати її аеропорт для польотів у Штати. Хоча, наприклад, Польща не хоче цього робити. І Румунія теж не поспішає. А Чехія пішла нам назустріч. Попри наявність європейського сертифіката, таке рішення залишається на розсуд авіаційної влади країни», — розповів Красножон.
Він також поділився деталями планування рейсів до США.
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«Плануємо, що це будуть рейси Прага — Нью-Йорк. У Нью-Йорку, скоріше за все, буде аеропорт Ньюарк-Ліберті. Це буде переліт із технічною посадкою в Кефлавіку для дозаправлення», — зазначив Красножон.
Supernova Airlines вже співпрацює з двома технічними партнерами. Першою компанією стала європейська AirHub, яка брала участь у переданні літака від лізингодавця. Окрім цього, авіакомпанія уклала контракт з українською Air Service, що займається обслуговуванням літаків у Празі.
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«Ми надаємо перевагу співпраці з українськими компаніями. Якщо ж відповідного українського партнера немає, тоді звертаємося до інших», — наголосив Красножон.
Раніше повідомлялося, що у жовтні 2024 року авіакомпанія Supernova Airlines, що належить до групи Nova, отримала дозвіл від Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) на виконання польотів у Європі (Part-TCO).
Крім того, компанія отримала від Державної авіаційної служби дозвіл на виконання регулярних авіарейсів до Львова та Києва, що дасть змогу виконувати польоти одразу після відкриття неба над Україною.
За матеріалами:
НВ
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