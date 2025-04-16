«Залізні друзі»: Укрзалізниця відновила програму лояльності після кібератаки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Залізні друзі»: Укрзалізниця відновила програму лояльності після кібератаки

Особисті фінанси
23
«Залізні друзі»: Укрзалізниця відновила програму лояльності після кібератаки
«Залізні друзі»: Укрзалізниця відновила програму лояльності після кібератаки
Укрзалізниця відновила програму лояльності «Залізні друзі» після тимчасової відсутності через масштабну російську кібератаку.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Програма лояльності Укрзалізниці „Залізні друзі“ повертається після тимчасової відсутності через кібератаку. Знаємо, як довго ви цього чекали, прочитали кожне з сотень ваших повідомлень в соцмережах та через зворотний звʼязок нашого застосунку, тож перезапускаємо нашу програму лояльності», — сказано в повідомленні.
Програма лояльності «Залізні друзі» дозволяє накопичувати спеціальні бали за кожен кілометр залізничної подорожі та обмінювати їх на знижки та бонуси від партнерів програми. Йдеться про понад 30 пропозицій від постійних партнерів національного перевізника.
Читайте також
Щоб отримувати бонуси, потрібно завантажити застосунок Укрзалізниці, зареєструватись та купувати квитки.
Нагадаємо, програму лояльності «Укрзалізниця» запустила в 2023 році.
Бали генеруються автоматично щоразу, коли подорожуєте залізницею та використовуєте квитки, придбані у мобільному застосунку. В рахунок йдуть квитки всіх пасажирів, які куплено через ваш профіль. Зокрема:
  • за кожен 1 км подорожі у вагоні плацкарт або 2 класі регіональних поїздів — нараховується 1 бал;
  • за кожен 1 км подорожі у вагоні купе, міжнародному RIC, або 2-м класом «Інтерсіті+» або 1 класі регіональних поїздів — нараховується 2 бали;
  • за кожен 1 км подорожі у вагоні СВ, або 1-м класом «Інтерсіті+» — нараховується 3 бали.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems