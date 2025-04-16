«Залізні друзі»: Укрзалізниця відновила програму лояльності після кібератаки — Finance.ua

«Залізні друзі»: Укрзалізниця відновила програму лояльності після кібератаки Сьогодні 05:09 — Особисті фінанси

«Залізні друзі»: Укрзалізниця відновила програму лояльності після кібератаки

Укрзалізниця відновила програму лояльності «Залізні друзі» після тимчасової відсутності через масштабну російську кібератаку.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Програма лояльності Укрзалізниці „Залізні друзі“ повертається після тимчасової відсутності через кібератаку. Знаємо, як довго ви цього чекали, прочитали кожне з сотень ваших повідомлень в соцмережах та через зворотний звʼязок нашого застосунку, тож перезапускаємо нашу програму лояльності», — сказано в повідомленні.

Програма лояльності «Залізні друзі» дозволяє накопичувати спеціальні бали за кожен кілометр залізничної подорожі та обмінювати їх на знижки та бонуси від партнерів програми. Йдеться про понад 30 пропозицій від постійних партнерів національного перевізника.

Щоб отримувати бонуси, потрібно завантажити застосунок Укрзалізниці , зареєструватись та купувати квитки.

Нагадаємо, програму лояльності «Укрзалізниця» запустила в 2023 році.

Бали генеруються автоматично щоразу, коли подорожуєте залізницею та використовуєте квитки, придбані у мобільному застосунку. В рахунок йдуть квитки всіх пасажирів, які куплено через ваш профіль. Зокрема:

за кожен 1 км подорожі у вагоні плацкарт або 2 класі регіональних поїздів — нараховується 1 бал;

за кожен 1 км подорожі у вагоні купе, міжнародному RIC, або 2-м класом «Інтерсіті+» або 1 класі регіональних поїздів — нараховується 2 бали;

за кожен 1 км подорожі у вагоні СВ, або 1-м класом «Інтерсіті+» — нараховується 3 бали.

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