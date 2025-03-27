«Укрзалізниця» відновила продаж онлайн-квитків — Finance.ua

«Укрзалізниця» відновила продаж онлайн-квитків
Систему онлайн-продажів «Укрзалізниці» відновили у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення.
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
«Оскільки зараз система переживає пікові навантаження, можливі тимчасові технічні перебої в роботі, тож просимо пасажирів користуватись застосунком виключно у випадках потреби в терміновій подорожі», — сказано в повідомленні.
У компанії повідомили, що архіви квитків, придбаних раніше, недоступні в застосунку. «Квитки лишаються дійсними, знайти їх PDF-дублікати можна на електронній пошті, яка вказувалась в акаунті пасажира. Також варто перевірити папку „спам“, квитки могли впасти туди», — зазначили в УЗ.
Для посадки в поїзд також можна використати скріншоти квитків з застосунку, а в разі відсутності обох варіантів квитків — просто показати на посадці квитанцію про оплату квитків з банківського застосунку.
Повернути раніше придбані в застосунку квитки та повернути кошти за автокупівлю можна через форму за посиланням на головній сторінці застосунку.
Довідка Finance.ua:
- 23 березня на «Укрзалізницю» вчинили масштабну кібератаку, через що не працювали майже усі онлайн-послуги залізниці.
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