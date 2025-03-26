«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на поїзди далекого сполучення — Finance.ua
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«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на поїзди далекого сполучення

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«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на поїзди далекого сполучення
«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на поїзди далекого сполучення
«Укрзалізниця» запустила продаж квитків на поїзди далекого сполучення у низці приміських кас, а також подовжила їхній графік роботи.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Цілодобово квитки можна придбати на станціях Калинівка, Бориспіль, Бровари, Видубичі, Яготин, Баришівка, Березань і Гнівань. До 21:00 працюють каси у Боярці, Брівках, Чорнорудці та Звягелі.
Зазначається, що це має полегшити доступ до квитків, поки онлайн-сервіси компанії залишаються недоступними після кібератаки.
Крім того, до роботи в касах далекого сполучення залучили касирів із приміських станцій. У компанії зазначили, що роблять усе можливе, щоб «мінімізувати незручності для пасажирів у зв’язку з наслідками кібератаки та тимчасовим виходом з ладу онлайн-сервісів».
Онлайн-системи «Укрзалізниці» у неділю 23 березня зазнали масштабної таргетованої кібератаки: відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується.
Ключова система продажу квитків «Укрзалізниці», на якій працюють всі каси, витримала атаку та зберегла працездатність.
Команди «Укрзалізниці», партнерів та провідних експертів продовжують нон-стоп відновлення онлайн-сервісів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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