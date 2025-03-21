Вакансії є, а працювати нікому: українцям розповіли, які професії нині в дефіциті — Finance.ua

Вакансії є, а працювати нікому: українцям розповіли, які професії нині в дефіциті Сьогодні 21:02 — Особисті фінанси

Вакансії є, а працювати нікому: українцям розповіли, які професії нині в дефіциті

Після трьох років великої війни на ринку праці склалася досить дивна ситуація — за доволі високого рівня безробіття роботодавці не можуть заповнити вакансії.

Про це пише hromadske з посиланням на дані Державної служби зайнятості.

Відомство опитало 55 тисяч роботодавців, на яких працюють 4,2 мільйона українців, і склало перелік найбільш дефіцитних професій: водій, швачка, тракторист, слюсар-ремонтник, електрогазозварник, продавець.

«А ось в охороні здоров’я потрібні медична сестра (і медичний брат), сімейний лікар, лікар вузького профілю, соціальний працівник. Тобто для кожної галузі економіки властиві свої особливості», — розповідає Андрій Яніцький, директор департаменту комунікацій Державної служби зайнятості.

«Дефіцит кадрів є, про це свідчать опитування підприємств, згідно з якими дефіцит працівників є бар’єром номер один. Лише коли немає електрики, проблема дефіциту кадрів відступає на друге місце», — говорить Ольга Купець, професорка Київської школи економіки.

Яких професій реально не вистачає

У «Європейській бізнес-асоціації» (ЄБА) розповіли, що є проблема з нестачею кваліфікованих фахівців у галузі диджитал: «Частина маркетологів, комунікаційників, менеджерів із продажу та інших фахівців постають перед труднощами в пошуку роботи через зміну потреб ринку. Попит на таких фахівців залишається високим, проте вимоги роботодавців не збігаються з реальною підготовкою фахівців із цих сфер».

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Крім того, компанії не можуть вчасно закрити вакансії як фінансиста чи ейчара, так і фармацевта чи аграрія.

Аналітики порталу вакансій Work.ua зазначають, що на дефіцит фахівців страждають цілі галузі української економіки, до того ж критично важливі: виробництво, будівництво, медицина, транспорт і логістика. Дефіцит кадрів залишається гострим, навіть попри зростання зарплат.

Водночас найменшу кількість відгуків на порталі Work.ua мають роботодавці, які шукають таких фахівців, як епідеміолог, лікар функціональної діагностики, гастроентеролог, порізник і свердлувальник.

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Страждає й агробізнес, на який нині припадає 60% українського експорту, а відтак, валютного виторгу, що необхідний для підтримання курсу гривні на комфортному рівні.

У рекрутинговій агенції Talando називають іще деякі сфери, де дефіцит кадрів є гострою та болючою проблемою. Це — сфера освіти, сфера послуг і запит на кваліфікованих психологів.

А втім, певні речі в українському дефіциті кадрів незмінні. Згідно з дослідженням Світового банку за 2015 рік, професії тракториста та швачки так само були дефіцитними. Але зараз знайти таких фахівців іще важче.

hromadske За матеріалами:

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