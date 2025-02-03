НБУ: зайнятість та зарплати зростатимуть на тлі дефіциту робітників та пожвавлення економіки — Finance.ua

НБУ: зайнятість та зарплати зростатимуть на тлі дефіциту робітників та пожвавлення економіки
Під впливом значного попиту на робочу силу безробіття зменшиться, однак залишатиметься вищим за рівень до повномасштабного вторгнення (близько 10−11% у 2025−2027 роках) через збереження суттєвих диспропорцій між потребами роботодавців і знаннями й можливостями потенційних робітників. Водночас з огляду на високу конкуренцію бізнесу за кваліфікованих працівників заробітні плати і надалі зростатимуть.
Про це пише НБУ у своєму звіті.
За даними ДССУ, у 2024 році реальні зарплати вже перевищили рівень до повномасштабного вторгнення в більшості секторів економіки.
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Очікується, що зарплати зростатимуть і надалі, хоча в міру поступового поліпшення ситуації на ринку праці щорічні темпи їх підвищення в реальному вимірі сповільняться до 3−4% у 2025−2027 роках.
Раніше ми писали, що реальні зарплати українців у 2024 році зросли на 14,4%. Проте прискорення інфляції призвело до зниження темпів, і ця тенденція посилиться у 2025 році.
Нагадаємо, зростання економіки пришвидшиться до 3,6% у 2025 році та до близько 4% у наступні роки.
Економіка зростатиме завдяки інвестиціям у відбудову енергетичних та виробничих потужностей, м’якій фіскальній політиці, пожвавленню внутрішнього попиту, а також нарощуванню виробництва через збільшення врожаїв.
З поверненням економіки до нормальних умов функціонування розпочнеться й поступове повернення мігрантів, що теж підтримає зростання ВВП.
Реальний ВВП наразі наблизився до свого потенційного рівня і залишатиметься близьким до нього й надалі. Потенційний ВВП зростатиме завдяки підвищенню продуктивності виробництва. Проте темпи зростання стримуватимуться наслідками війни, зокрема дефіцитом робочої сили та обмеженістю інвестицій у виробничий капітал.
Довідка Finance.ua:
- За даними НБУ, середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросла на 17,4%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%.
- За оцінкою НБУ, у 2024 році номінальна зарплата зросла на 22%, реальна — на 14,4%.
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