НБУ: зайнятість та зарплати зростатимуть на тлі дефіциту робітників та пожвавлення економіки — Finance.ua

НБУ: зайнятість та зарплати зростатимуть на тлі дефіциту робітників та пожвавлення економіки Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

НБУ: зайнятість та зарплати зростатимуть на тлі дефіциту робітників та пожвавлення економіки

Під впливом значного попиту на робочу силу безробіття зменшиться, однак залишатиметься вищим за рівень до повномасштабного вторгнення (близько 10−11% у 2025−2027 роках) через збереження суттєвих диспропорцій між потребами роботодавців і знаннями й можливостями потенційних робітників. Водночас з огляду на високу конкуренцію бізнесу за кваліфікованих працівників заробітні плати і надалі зростатимуть.

Про це пише НБУ у своєму звіті.

За даними ДССУ, у 2024 році реальні зарплати вже перевищили рівень до повномасштабного вторгнення в більшості секторів економіки.

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Очікується, що зарплати зростатимуть і надалі, хоча в міру поступового поліпшення ситуації на ринку праці щорічні темпи їх підвищення в реальному вимірі сповільняться до 3−4% у 2025−2027 роках.

Раніше ми писали , що реальні зарплати українців у 2024 році зросли на 14,4%. Проте прискорення інфляції призвело до зниження темпів, і ця тенденція посилиться у 2025 році.

Нагадаємо, зростання економіки пришвидшиться до 3,6% у 2025 році та до близько 4% у наступні роки.

Економіка зростатиме завдяки інвестиціям у відбудову енергетичних та виробничих потужностей, м’якій фіскальній політиці, пожвавленню внутрішнього попиту, а також нарощуванню виробництва через збільшення врожаїв.

З поверненням економіки до нормальних умов функціонування розпочнеться й поступове повернення мігрантів, що теж підтримає зростання ВВП.

Реальний ВВП наразі наблизився до свого потенційного рівня і залишатиметься близьким до нього й надалі. Потенційний ВВП зростатиме завдяки підвищенню продуктивності виробництва. Проте темпи зростання стримуватимуться наслідками війни, зокрема дефіцитом робочої сили та обмеженістю інвестицій у виробничий капітал.

Довідка Finance.ua:

За даними НБУ, середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросла на 17,4%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%.

За оцінкою НБУ, у 2024 році номінальна зарплата зросла на 22%, реальна — на 14,4%.

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