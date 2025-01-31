Зростання реальних зарплат українців уповільнилося: чого чекати у 2025 році — Finance.ua
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Зростання реальних зарплат українців уповільнилося: чого чекати у 2025 році

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Зростання реальних зарплат українців уповільнилося: чого чекати у 2025 році
Зростання реальних зарплат українців уповільнилося: чого чекати у 2025 році
Реальні зарплати українців у 2024 році зросли на 14,4%. Проте прискорення інфляції призвело до зниження темпів, і ця тенденція посилиться у 2025 році.
Про це свідчить «Інфляційний звіт» Національного банку України (жовтень 2024 року).
Як зазначається у звіті, дефіцит кадрів стимулював подальше зростання оплати праці, яке, за оцінками НБУ, тривало до кінця 2024 року, однак поступово сповільнювалося.
Вже у ІІІ кварталі 2024 року реальні зарплати перевищили довоєнні рівні у більшості видів економічної діяльності. З оцінками НБУ, реальні зарплати зросли на 14,2%.
Зростання реальних зарплат українців уповільнилося: чого чекати у 2025 році
«У IV кварталі темпи зростання реальних зарплат знизилися до однознакового рівня як унаслідок зростання інфляції, так і меншого дефіциту робочої сили, який проте залишається значно вищим, ніж до повномасштабного вторгнення», — йдеться у звіті.

Оновлений прогноз НБУ

  • За даними НБУ, середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросла на 17,4%, а реальна (з урахуванням інфляції) — на 3,7%.
  • За оцінкою НБУ, у 2024 році номінальна зарплата зросла на 22%, реальна — на 14,4%.
  • НБУ очікує у 2025 році зростання номінальної зарплати на 16,7% (попередній прогноз — 16,0%), реальної — на 3,8% (6,5%). Середня зарплата у 2025 році становитиме 24,8 тисяч гривень.
  • У 2026 році, за прогнозом НБУ, номінальна зарплата зросте на 10,6%, реальна — на 4,2%. У 2027 році номінальна зарплата зросте на 8,0%, реальна — на 3,0%.

Довідка Finance.ua:

  • За даними OLX, попит на будівельників та кваліфікованих робітників різного профілю (слюсарі, механіки, електрики тощо) залишиться високим у 2025 році, адже дефіцит кадрів у виробництві тільки зростатиме. На які професії буде попит цього року — читайте тут.
  • Водночас українські компанії одностайно заявляють про дефіцит кадрів. Ця проблема є однією з головних на ринку праці та прогресуючою з року в рік. Та якщо раніше кадровий голод проявлявся у пошуку спеціалістів окремих, зокрема робітничих, професій, то зараз бізнес стикається з дефіцитом кадрів на всі категорії працівників.
За матеріалами:
РБК-Україна
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