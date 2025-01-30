Роботодавці назвали найбільші виклики на ринку праці (інфографіка) — Finance.ua

Роботодавці назвали найбільші виклики на ринку праці (інфографіка) Сьогодні 08:06 — Особисті фінанси

Роботодавці назвали найбільші виклики на ринку праці (інфографіка)

Українські компанії одностайно заявляють про дефіцит кадрів. Ця проблема є однією з головних на ринку праці та прогресуючою з року в рік.

Та якщо раніше кадровий голод проявлявся у пошуку спеціалістів окремих, зокрема робітничих, професій, то зараз бізнес стикається з дефіцитом кадрів на всі категорії працівників. Але це зовсім не означає, що проблем з працевлаштуванням поменшало, і спеціалістам стало легше знаходити нову роботу. Діючі працівники та активні шукачі роботи говорять про те, що термін пошуку роботи так і залишається в середньому до півроку, стало менше вакансій у їх професії, а також складно знайти роботу з гідною оплатою праці.

Такий парадокс виявили аналітики компанії GRC.ua в результаті дослідження «Барометр ринку праці 2024. Прогнози на 2025 рік» та дали пояснення чому так відбувається.

Рік тому роботодавці були одностайні у своїх прогнозах стосовно викликів ринку праці у 2024 році. Більшість компаній вже тоді озвучували вкрай відчутний дефіцит кадрів. І дійсно, впродовж 2024 року з дефіцитом кадрів на всі категорії працівників стикалося більше половини компаній (60%).

При цьому 2024 рік став більш стабільним у питанні збереження персоналу. Якщо у 2023 році про стовідсоткове збереження працівників говорили 29% компаній, то у 2024 році цей показник виріс на 10%. Збільшилася також активність найму персоналу порівняно із минулим роком. За рік кількість компаній, що здійснювали набір співробітників на усі напрямки, зросла з показника 47% до позначки 59%.

З якими складнощами ще стикаються працедавці

«Проблема кадрового голоду на усі категорії працівників у 2024 році стала основним фокусом роботодавців, поставивши на другий план такі виклики, як відтік людей за кордон, працевлаштування військових та інтеграцію їх у професійне життя, а також зміни у територіальному розподілі ринку праці та розташуванні робочої сили на території України», — йдеться у повідомленні.

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Розуміючи високу конкуренцію та боротьбу за таланти, що є одною з головних проблем ринку праці сьогодні, компанії змінюють свої пріоритети. Рік тому стратегічні цілі переважної більшості роботодавців були зосереджені на знаходженні нових ринків збуту та клієнтів. Це озвучувало 54% представників бізнес-середовища. Свіже опитування показало, що цей напрямок уваги компаній посідає лише друге місце.

Більше половини компаній (52%) назвало пріоритетом бізнесу на наступний рік збереження команди співробітників у повному обсязі.

Довідка Finance.ua:

За даними OLX Робота, медіанна зарплата в Україні станом на кінець 2024 року становить 20 000 грн (480 дол. США). За рік зарплата зросла на 12,5%. За даними Держстату, річна інфляція в Україні станом на початок грудня становила 11,2%.

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