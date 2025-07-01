МИД запустил цифровой нотариат для украинцев за рубежом — Finance.ua

МИД запустил цифровой нотариат для украинцев за рубежом Сегодня 15:35 — Личные финансы

МИД запустил цифровой нотариат для украинцев за рубежом

Министерство иностранных дел с 1 июля запускает новую услугу по подаче документов для нотариальных действий в 40 посольствах и консульствах Украины за границей.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Сегодня стартует пилотный запуск в первых 40 зарубежных дипломатических учреждениях новой услуги в одной из ключевых консульских сфер. Это автоматизированная подача документов для совершения нотариальных действий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинцы за границей получили возможность через электронный кабинет заявителя информационно-коммуникационной системы МИД «е-Консул» предоставлять информацию и документы в электронной форме для совершения нотариальных действий.

«Главное нововведение состоит в том, что все процедуры подачи и обработки документов теперь можно сделать онлайн, без необходимости физического посещения дипучреждения», — подчеркнули в МИД.

Как работает новая система

Чтобы оформить доверенность или другой нотариальный документ в посольстве, не нужно лично приносить все бумаги. Вместо этого можно:

подать заявку через электронный кабинет на платформе е-Консул;

загрузить образец необходимой доверенности или заявления;

прикрепить все необходимые документы;

получить подсказки от системы по поводу оформления.

Консул проверяет предоставленные материалы онлайн. Если все заполнено правильно, система сформирует нотариальный документ и пришлет заявителю уведомление о готовности.

Читайте также Трудоустройство за рубежом: какие документы нужны украинцам

Далее необходимо записаться в е-Чергу, прийти в консульство в назначенное время, подписать документ и забрать его. В случае ошибки заявителю пришлют инструкцию, что именно нужно исправить.

Где доступна услуга

Новая услуга уже работает в 40 дипломатических учреждениях, в частности в Австралии, Алжире, Анголе, Аргентине, Ботсване, Вьетнаме, Гане, Эфиопии, Индии, Индонезии, Катаре, Кении, КНР, генконсульствах в Гуанчжоу и Шанхае, посольствах в Конго, Корее, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кувейте, Латвии, Малайзии, Марокко, Мексике, Мозамбике, ОАЭ, Омане, ЮАР, Перу, Руанде, Саудовской Аравии, Сенегале, Сингапуре, Таиланде, Тунисе, Чили, Японии, генконсульствах в Милане, Гамбурге и Гданьске.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.