Трудоустройство за рубежом: какие документы нужны украинцам — Finance.ua

Трудоустройство за рубежом: какие документы нужны украинцам Сегодня 08:00 — Личные финансы

Трудоустройство за рубежом: какие документы нужны украинцам

Из-за полномасштабной войны миллионы украинцев были вынуждены покинуть дома и искать безопасное место за рубежом. Многие оказались в странах Европы, где государство предоставило временную защиту и право на легальное трудоустройство. Чтобы работать в странах ЕС официально и избежать проблем с законом, украинцам следует иметь пакет документов.

Основные документы, которые требуются

1. Биометрический загранпаспорт.

Он необходим для въезда в страну ЕС и последующей регистрации.

2. Статус временной защиты.

В странах ЕС этот документ часто открывает доступ к легальному рынку труда без необходимости дополнительных разрешений. К примеру, PESEL UKR в Польше.

3. Разрешение на работу.

В некоторых странах такой документ требуется, если у человека нет временной защиты.

4. Виза или вид на жительство.

В зависимости от выбранной страны и продолжительности пребывания (если у вас нет временной защиты). В некоторых странах действует безвиз, в других — обязательное разрешение.

5. Трудовой договор или подписанный контракт.

Необходимый для подтверждения прав работника и регистрации в государственных учреждениях.

6. Медицинское страхование.

Оно обязательно почти во всех европейских странах. Обеспечивает доступ к медицинским услугам и является условием для разрешения на пребывание (если у вас нет временной защиты).

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Важно помнить, что информация постоянно обновляется, поэтому следует проверять данные на официальных ресурсах выбранной страны. Знание языка страны или английского языка существенно повышает шансы на трудоустройство. Резюме следует адаптировать под европейский формат (Europass). Укажите в нем опыт, образование и владение языками.

Напомним, стаж работы за границей будет учитываться в Украине для определения права на пенсию, независимо от наличия международного договора о признании стажа.

Как показывают новые данные правительства Польши, на территории страны проживает около 1,55 миллиона граждан Украины. С 2025 г. минимальная заработная плата и минимальная почасовая ставка в стране выросли. С 1 января 2025 года применяются следующие размеры: минимальная заработная плата — 4 666,00 злотых брутто (увеличение на 366,00 злотых по сравнению с предыдущим годом), минимальная почасовая ставка: 30,50 злотых брутто (увеличение на 2,40 злотых).

Финляндия остается одной из самых привлекательных стран для работы, и в 2025 году она продолжает привлекать новых специалистов со всего мира. Средняя заработная плата в Финляндии в 2025 году будет продолжать расти. Мигрантам предлагаются хорошие возможности для трудоустройства и карьерного роста.

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