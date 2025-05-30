Посредники при трудоустройстве за рубежом: какие требования устанавливает закон — Finance.ua

Посредники при трудоустройстве за рубежом: какие требования устанавливает закон Сегодня 20:38 — Личные финансы

Посредники при трудоустройстве за рубежом: какие требования устанавливает закон

Украинцы часто прибегают к услугам посредников, когда планируют работать за границей. Это удобно, ведь такие компании помогают в поиске вакансий, оформлении документов и общении с зарубежными работодателями. Впрочем, деятельность таких хозяйствующих субъектов жестко регламентируется законом — и для легального трудоустройства важно соблюдать установленные требования.

Управление инспекционной деятельности в Черновицкой области Юго-Западного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда напомнило какие обязанности есть у посредников.

Специалисты отмечают, что посредники обязаны:

предоставлять гражданам полную и достоверную информацию о спросе работодателя на рабочую силу (вакансии), его требования по квалификации, опыту работы, об условиях, характере и оплате труда;

сотрудничать с соответствующим территориальным органом центрального органа исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, предприятиями, учреждениями и организациями, профсоюзами и их объединениями, организациями работодателей и их объединениями;

обеспечивать защиту информации, поступившей от граждан, обращающихся с целью трудоустройства, и соблюдения правил использования и распространения такой информации, установленных законами Украины «Об информации» и «О защите персональных данных», а также конфиденциальность коммерческой информации работодателей в соответствии с законом.

Дополнительно отмечаем, что в соответствии со статьей 38 Закона Украины «О занятости населения» предприятие имеет право предоставлять услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом после его включения в перечень субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом и в рамках заключенных внешнеэкономических договоров.

Как начать официальную деятельность в посредничестве

Для начала ведения деятельности по предоставлению услуг по посредничеству в трудоустройстве за рубежом и включению в соответствующий перечень, такое предприятие должно:

быть зарегистрированным в установленном законодательством порядке по виду экономической деятельности по посредничеству в трудоустройстве;

заключить с иностранным работодателем внешнеэкономический договор (контракт) о предоставлении услуг по посредничеству в трудоустройстве, поиске и отборе работников внешнеэкономический договор (контракт)) и регистрационные документы иностранного субъекта хозяйствования — работодателя в государстве местонахождение;

иметь зарегистрированное место ведения хозяйственной деятельности; подать право на ведение хозяйственной деятельности в сфере посредничества в трудоустройстве за рубежом. Услуги по посредничеству в трудоустройстве по Украине или за границей могут предоставляться исключительно после регистрации предприятия и подачи декларации.

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Также хозяйствующие субъекты обязаны подавать в центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, сведения о численности трудоустроенных ими лиц в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере занятости населения и трудовой миграции, по согласованию с центральным органом государственной власти по обеспечению реализации государственной политики в области статистики.

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