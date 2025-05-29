Депутаты хотят разрешить мужчинам до 23−24 лет выезд за границу — Finance.ua
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Депутаты хотят разрешить мужчинам до 23−24 лет выезд за границу

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Депутаты хотят разрешить мужчинам до 23−24 лет выезд за границу
Депутаты хотят разрешить мужчинам до 23−24 лет выезд за границу
В парламенте работают над тем, что повысить до 23−24 лет предел для разрешения на выезд мужчин за границу.
Об этом сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге.
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«Этот вопрос обсуждается среди народных депутатов, в частности в нашем комитете. Есть определенная консенсусная договоренность с разными фракциями и в парламенте, что этот вопрос в ближайшее время должен быть поставлен на решение, для того, чтобы мы не теряли нашу молодежь, которая едет за границу и потом не может вернуться, поскольку с 18 до 60 лет есть ограничение, которое мы сказали», — сказал он. Вениславский, отвечая на вопрос о том, что молодые люди до 18 лет уезжают за границу и не возвращаются.
По его словам, есть идея, чтобы до 23−24 лет не ущемлять граждан Украины в передвижении.
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«Чтобы молодые украинцы, которые учатся за границей, имели возможность приезжать в Украину, общаться с родными и не были вынуждены оставаться за границей, а поддерживали связь с Украиной», — добавил он.
В то же время он отметил, что вопрос достаточно сенситивный, потому что сложно определить возрастную границу, когда человек может выезжать за границу, но подчеркнул, что в краткосрочной перспективе в парламенте будут законодательные инициативы на эту тему.

Справка Finance.ua:

  • миграционные намерения украинцев стабильны: 13% планируют уехать в течение полугода;
  • Германия и Польша продолжают оставаться самыми популярными направлениями среди тех, кто планирует выезд в ближайшие полгода. Такой выбор обусловлен наличием родственников или друзей в этих странах, безопасностью и возможностями трудоустройства или помощи.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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