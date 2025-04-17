Миграция населения: куда и как выезжали украинцы (сравнительные таблицы 2023−2025) — Finance.ua

Миграция населения: куда и как выезжали украинцы (сравнительные таблицы 2023−2025) Сегодня 08:00 — Личные финансы

Миграция населения: куда и как выезжали украинцы (сравнительные таблицы 2023−2025)

По данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 20.03.2025 было зафиксировано по всему миру 6,933 млн беженцев из Украины.

6,373 млн беженцев зафиксировано в Европе и 0,56 млн беженцев за пределами Европы.

Об этом сообщается в Мониторинге основных событий в экономике Украины (февраль 2025 г.) Минэкономики.

На основе опроса Агентством ООН по делам беженцев в отдельных странах Европы в период между октябрем 2024 года и февралем 2025 года (4884 интервью, 100% респондентов граждане Украины, в том числе 78% женщин, средний возраст респондентов — 44 года) была получена следующая информация относительно опрошенных мигрантов:

в возрасте 18−59 лет — 36% женщин, 17% мужчин;

наибольшее количество выехало в I и II кварталах 2022 года (29% и 13% соответственно);

до выезда из Украины — 52% трудоустроенных, трудоустроенны в стране пребывания — 42%;

до выезда из Украины — 5% безработных, безработные в стране пребывания — 15%.

Напомним, Германия делает значительные шаги по ограничению притока беженцев. Планирует сократить ежегодное количество заявок на получение убежища до 100 тысяч.

Так, в рамках значительного изменения политики власти объявили о планах массовой депортации и приостановке программы воссоединения семей.

больше всего налогов среди иностранцев. Министерство финансов Польши сообщило, что иностранцы в 2024 году уплатили в Польше более 4,88 млрд злотых налогов. А в Польше украинцы уплатили среди иностранцев. Министерство финансов Польши сообщило, что иностранцы в 2024 году уплатили в Польше более 4,88 млрд злотых налогов.

Наибольшие поступления от граждан Украины — почти 1,65 млрд злотых.

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