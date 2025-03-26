Может ли выехать за границу женщина-военная — Finance.ua

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Может ли выехать за границу женщина-военная

Личные финансы
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Может ли выехать за границу женщина-военная
Может ли выехать за границу женщина-военная
Согласно Постановлению КМУ № 69, которое вступило в силу 27 января 2023 года, запрет на выезд из Украины касается, в частности, женщин, служащих по контракту, и государственных служащих.
Все остальные женщины никак не скованы законодательством в возможности пересечь границу.
В то же время при определенных условиях, согласно украинскому законодательству и внутренним военным уставам, украинские военнослужащие, в том числе женщины, имеют право выезжать за границу.

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Однако этот процесс может сталкиваться с ограничениями или осложнениями из-за различных факторов:
  • Разрешение на выезд: в случае военнослужащих, находящихся на активной военной службе, для выезда за границу необходимо разрешение военного начальства или соответствующих военных органов.
  • Военный учет: военнослужащие должны также учитывать свой военный учет, поскольку выезд за границу может повлиять на их военную службу и статус.
  • Обязательный военный учет: некоторые категории военнослужащих, в том числе находящиеся на службе в воинских частях, могут подпадать под обязательный военный учет, что может повлиять на их возможность выезда за границу.
  • Потребности в службе: в случае военного времени или необходимости в укреплении обороноспособности страны военнослужащим может быть приказано оставаться на территории страны для выполнения своих обязанностей.
Следовательно, женщинам-военнослужащим можно выезжать за границу, однако это может быть ограничено или усложнено их особым статусом, личными обстоятельствами и действующими военными уставами.
Рекомендуется обратиться к военному начальству или военной юридической службе для получения подробной информации и консультации относительно выезда за границу.

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По материалам:
Телеканал 24
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