Украинцы открыли уже 600 тысяч «Дія.Картка»: чего ждать еще — Федоров

Украинцы открыли уже 600 тысяч «Дія.Картка»: чего ждать еще — Федоров

На прошлой неделе запустили «Дія.Картка» для получения государственных выплат. Больше не нужно открывать отдельную карту для каждой программы. «Дія.Картка» работает как обычный банк, но дает возможность получать все выплаты на единую карту.

Только за первые сутки с момента запуска услуги открыли 300 тысяч «Дія.Картка». Уже сегодня имеем 600+ тысяч.

Об этом пишет министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

«На „Дія.Картка“ вы можете получить программу помощи в „Дія“ — єКнига, єМалятко, а теперь и Пакет школьника. Теперь родители и законные представители первоклассников получат 5000 грн через приложение „Дія“» — сообщил он.

Прогнозы

По словам Федорова, вскоре также запустим AI-ассистента, предоставляющего государственные услуги на портале «Дія». Пользователи могут получить в чате первую услугу — справку о доходах.

Также Минцифры параллельно работает над эНотариатом, єАкцизом, услугами для украинцев за рубежом, а также разводом онлайн.

«Кроме того протестовали Starlink Direct to Cell. Это прорывная технология, которая позволит украинцам оставаться на связи без покрытия мобильной сети через SMS» — отметил он.

Справка Finance.ua:

На эту карту можно получать различные виды государственных выплат:

пенсия;

выплаты по безработице;

социальная помощь;

выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

денежные выплаты от международных организаций;

специализированные программы ― «єКнига», «єМалятко», «Пакет школьника», «Ветеранский спорт» и т. п. ;

; выплаты по военным облигациям.

Другие особенности использования «Дія.Картка»:

можно рассчитываться за границей;

обслуживание бесплатное, все операции производятся без комиссий;

покупать товары по смешанной оплате (будут списываться средства со специализированного счета и общего). Детальнее об этом в статье:

