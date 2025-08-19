Украинцы открыли уже 600 тысяч «Дія.Картка»: чего ждать еще — Федоров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы открыли уже 600 тысяч «Дія.Картка»: чего ждать еще — Федоров

Личные финансы
51
Украинцы открыли уже 600 тысяч «Дія.Картка»: чего ждать еще — Федоров
Украинцы открыли уже 600 тысяч «Дія.Картка»: чего ждать еще — Федоров
На прошлой неделе запустили «Дія.Картка» для получения государственных выплат. Больше не нужно открывать отдельную карту для каждой программы. «Дія.Картка» работает как обычный банк, но дает возможность получать все выплаты на единую карту.
Только за первые сутки с момента запуска услуги открыли 300 тысяч «Дія.Картка». Уже сегодня имеем 600+ тысяч.
Об этом пишет министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
«На „Дія.Картка“ вы можете получить программу помощи в „Дія“ — єКнига, єМалятко, а теперь и Пакет школьника. Теперь родители и законные представители первоклассников получат 5000 грн через приложение „Дія“» — сообщил он.
Читайте также

Прогнозы

По словам Федорова, вскоре также запустим AI-ассистента, предоставляющего государственные услуги на портале «Дія». Пользователи могут получить в чате первую услугу — справку о доходах.
Читайте также
Также Минцифры параллельно работает над эНотариатом, єАкцизом, услугами для украинцев за рубежом, а также разводом онлайн.
«Кроме того протестовали Starlink Direct to Cell. Это прорывная технология, которая позволит украинцам оставаться на связи без покрытия мобильной сети через SMS» — отметил он.
Место для вашей рекламы

Справка Finance.ua:

На эту карту можно получать различные виды государственных выплат:
  • пенсия;
  • выплаты по безработице;
  • социальная помощь;
  • выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  • денежные выплаты от международных организаций;
  • специализированные программы ― «єКнига», «єМалятко», «Пакет школьника», «Ветеранский спорт» и т. п.;
  • выплаты по военным облигациям.
Другие особенности использования «Дія.Картка»:
  • можно рассчитываться за границей;
  • обслуживание бесплатное, все операции производятся без комиссий;
  • покупать товары по смешанной оплате (будут списываться средства со специализированного счета и общего). Детальнее об этом в статье:

«Дія.Картка»: что изменится для украинцев после ее запуска

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Дия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems